Програму «Контракт 18−24» планують розширити на інші підрозділи Сил оборони — Finance.ua

Програму «Контракт 18−24» планують розширити на інші підрозділи Сил оборони Сьогодні 11:34

Програму «Контракт 18−24» планують розширити на інші підрозділи Сил оборони

Програму «Контракт 18−24» розширять на інші військові формування Сил оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Він розповів, що він заслухав доповідь щодо програми з «контрактом 18−24», доповідали щодо перших результатів програми.

«Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно — буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців», — заявив Зеленський.

За його словами, цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і також підрозділи прикордонників.

«Усі ефективні підрозділи в Силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості», — додав він.

Молоді українці віком від 18 до 24 років, котрі вирішили добровільно приєднатися до військової служби за контрактом, вже отримали перші обіцяні виплати.

Основною складовою є річний контракт на 1 млн гривень: 200 тис. грн одразу в разі його підписання та 800 тис. грн виплат двома частинами на час дії контракту. Окрім того, додатково можна буде отримувати до 120 тис. грн/місяць + доплати за бойові завдання. Таким чином, грошове забезпечення на рік з усіма бонусами може сягати до 2 млн грн.

Також передбачені бонуси й щодо житла:

компенсація житла протягом служби;

іпотека 0.0% річних після закінчення контракту («єОселя»);

комунальні пільги.

Також, згідно з проєктом «Контракт 18−24», передбачені наступні заохочення:

обов’язкова посилена підготовка протягом 3 місяців після підписання контракту;

медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування;

навчання у навчальних закладах у межах квот на кошти держави, після закінчення контракту;

безкоштовний проїзд;

право на виїзд за кордон після 1 року служби;

також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

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