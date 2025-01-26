ТОП-7 найпопулярніших спеціальностей серед новобранців, які звертаються до центрів рекрутингу ЗСУ — Finance.ua

ТОП-7 найпопулярніших спеціальностей серед новобранців, які звертаються до центрів рекрутингу ЗСУ Сьогодні 17:08

ТОП-7 найпопулярніших спеціальностей серед новобранців, які звертаються до центрів рекрутингу ЗСУ

Серед новобранців, які звертаються до центрів рекрутингу Збройних Сил України, найбільшим попитом користуються військові спеціальності, пов’язані з безпілотниками, водійськими навичками та стрілецькою підготовкою.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України

Станом на середину січня 2025 року, ТОП-7 груп спеціальностей виглядає так:

спеціальності, пов’язані з БПЛА — 16%

водії — 16%

стрілецькі спеціальності — 15%

штабні посади — 9%

артилерія — 6%

бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі — 5%

зв’язок та кібербезпека — 5%

Протягом минулого тижня центри рекрутингу прийняли 1 282 звернення від громадян.

Загалом із початку роботи цієї системи було зафіксовано 35 337 заявок, із яких 7 800 осіб уже стали кандидатами до лав Сил оборони України.

На сьогодні по всій Україні працює 47 рекрутингових центрів. Вони пропонують понад 10 тис. вакансій у Збройних Силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ. Усі консультації для кандидатів проводяться конфіденційно.

Нагадаємо, Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи рекрутингу, щоб заохотити приєднуватися до Збройних сил людей віком від 18 до 25 років.

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