Уряд виділив 3,9 мільярда на придбання житла для військових — Finance.ua

Уряд виділив 3,9 мільярда на придбання житла для військових Вчора 17:40 — Казна та Політика

Уряд виділив 3,9 мільярда на придбання житла для військових

Уряд затвердив розпорядження про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яке передбачає виплату грошової компенсації на придбання житла для Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей. Загальний обсяг фінансування становить понад 3,9 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Ці кошти будуть спрямовані в обласні бюджети та бюджет міста Києва для виплат 1 587 людям, які мають право на отримання компенсації.

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Серед них — ветерани з інвалідністю І та ІІ групи, отриманою внаслідок війни, а також родини загиблих Захисників і Захисниць України.

Кошти надаються за підтримки Європейського Союзу в межах спеціального інструменту Ukraine Facility — великої програми фінансової допомоги Україні, яка спрямована на відновлення країни, її модернізацію, а також підтримку реформ, що наближають нас до членства в ЄС.

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Цей інструмент був запроваджений Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 року. А в червні того ж року Верховна Рада України ратифікувала Рамкову угоду з ЄС, яка дозволяє реалізовувати фінансування за цим механізмом.

Відповідно до Плану України, затвердженого Урядом у березні 2024 року, інвестиції в житло стали однією з пріоритетних цілей у межах Компонента І Ukraine Facility. До кінця 2027 року передбачено виділення щонайменше 450 мільйонів євро (у гривневому еквіваленті) на забезпечення житлом осіб, які захищали Україну, та родин загиблих.

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