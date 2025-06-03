Оборона на першому місці: три чверті бюджету України спрямували на військові потреби — Finance.ua

Оборона на першому місці: три чверті бюджету України спрямували на військові потреби Сьогодні 09:05 — Казна та Політика

Оборона на першому місці: три чверті бюджету України спрямували на військові потреби

Видатки на безпеку в Україні значно випереджають зростання всіх інших видатків. Так, за І квартал 2025 року на потреби, повʼязані з безпекою та обороною, спрямували $20,8 млрд, з яких $16,4 млрд — використало Міністерство оборони України. Це +55%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Зростання видатків Міністерства оборони в першу чергу пояснюється стабільним надходженням допомоги від міжнародних партнерів. На відміну від початку 2024 року, зараз відсутні аналогічні перебої у постачанні військово-технічних засобів, що суттєво впливає на сектор. Завдяки цьому, Міноборони у першому кварталі 2025 року використало $5,8 млрд зі спеціального фонду, через який спрямовується міжнародна допомога. Для порівняння, за той самий період торік було використано тільки $2,7 млрд», — підрахували у KSE.

Податкові платежі

У І кварталі 2025 року до держбюджету надійшло на 14,3% більше податків, ніж планувалося. Основна причина — зміни у податковій політиці, ухвалені наприкінці минулого року, та зростання інфляції.

Найбільший приріст — на 43,7% - продемонстрували податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, яких вдалося зібрати $2,5 млрд. Проте ПДВ залишається найбільшим джерелом податкових надходжень з часткою 21,6% у загальній структурі доходів.

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Понад $1 млрд принесло підвищення ставкок податку на прибуток для фінансових установ та банків. Авансові платежі з власників АЗС та підвищення акцизу на тютюнові вироби теж посприяли суттєвому збільшенню надходжень податків. Як результат, план за податками на І квартал перевищено на 14,3% або $1,5 млрд.

Важливу роль у формуванні доходів бюджету відіграли і неподаткові надходження. У І кварталі акумульовано $7,7 млрд, що становить 34,7% від усіх доходів бюджету за цей період. Основним джерелом таких доходів була військова допомога, надана іноземними партнерами, — $6,6 млрд або 86% усіх неподаткових доходів.

Соціальні видатки

Видатки на соціальну підтримку, навпаки, скоротилися на 15,7% - до $2,5 млрд загалом, через коригування політики та зменшення трансфертів, чого вимагає фокус на обороні. Окремі статті витрат зазнали ще більших скорочень:

на понад 30% зменшилась допомога вразливим групам населення, включаючи внутрішньо переміщених осіб — через жорсткіші правила отримання коштів;

на 26% - до $1,7 млрд — скоротились трансферти до Пенсійного фонду після переведення спеціальних категорій пенсіонерів на загальну систему.

Загалом на соціально-економічний розвиток у І кварталі спрямовано $7,1 млрд або 25,4% держбюджету. Для порівняння, у 2024 році частка цих витрат становила 33% або $7,3 млрд, а фінансування безпеки та оборони за той же період — близько 67% ($14,8 млрд).

Міжнародна підтримка

У І кварталі 2025 року зовнішні запозичення становили $6,3 млрд.

$4,2 млрд з них отримано в рамках механізму ERA, які забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Додатково $1,7 млрд надала Канада.

Ще $400 млн становить транш від МВФ за умовами 4-річної програми фінансування (EFF).

Донорська підтримка, що складає понад 10% надходжень, поступово відновлюється. Так, у І кварталі надійшло на 130% більше грантів, ніж торік. Загалом $2,3 млрд.

Цікаво, що угода зі США про видобуток корисних копалин суттєво не вплине на державні фінанси у 2025 році.

«По-перше, остаточна версія договору не конвертує раніше надану США грантову допомогу в борг. По-друге, у створений асоційований фонд будуть надходити відносно невеликі суми від України. Наприклад, за оцінками Міністерства фінансів, якби фонд працював на аналогічних умовах з 2019 року, за 5 років українська сторона внесла б в нього близько $71 млн», — зазначають у KSE.

Натомість значно більший вплив матиме закінчення «економічного безвізу» з ЄС 5 червня. Без своєчасної заміни він може зменшити експорт на $1,5−2 млрд (близько 6% від загального обсягу) та уповільнити зростання ВВП на 2,5%.

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