У Мінекономіки оцінили втрати через скасування «торговельного безвізу» з ЄС у майже 3 млрд євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінекономіки оцінили втрати через скасування «торговельного безвізу» з ЄС у майже 3 млрд євро

Казна та Політика
10
У Мінекономіки оцінили втрати через скасування «торговельного безвізу» з ЄС у майже 3 млрд євро
У Мінекономіки оцінили втрати через скасування «торговельного безвізу» з ЄС у майже 3 млрд євро
Міністерство економіки оцінює потенційні втрати українських експортерів через скасування режиму безмитної вільної торгівлі з Євросоюзом, у 2,9 млрд євро на рік.
Про це заступник міністерки економіки — торговий представник України Тарас Качка повідомив у коментарі Forbes.
За його словами, негативний внесок у зростання ВВП України внаслідок скасування торговельних преференцій ЄС оцінюється у -0,98 відсоткового пункта.
Читайте також
Качка уточнив, що найбільше припинення торговельних преференцій позначиться на доходах експортерів кукурудзи, пшениці, мʼяса птиці та цукру.
Він додав, що торік обсяг експорту товарів, що підпадали під тарифні квоти, вже зріс майже удвічі порівняно з 2021 роком.
Як повідомлялося, Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення рф пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію і діють до 5 червня.
Читайте також
Після цієї дати можливе повернення до того режиму торгівлі, що існував до повномасштабної війни. Втім, у якості компромісного варіанту ЄС обіцяв розглянути можливість внесення змін до умов Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, зокрема, збільшення квот на окремі види агропродукції з України.
Переговори про внесення змін до статті 29 угоди України та Європейського Союзу про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі (DCFTA) у зв’язку із завершенням 5 червня дії запроваджених ЄС торговельних пільг для підтримки українського експорту ще не розпочалися, повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
Читайте також
Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.
Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems