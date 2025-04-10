«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС продовжено до кінця 2025 року — Finance.ua

«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС продовжено до кінця 2025 року Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС продовжено до кінця 2025 року

Лібералізація вантажних перевезень («транспортний безвіз») між Україною та Європейським Союзом автоматично продовжена до кінця 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України за результатами зустрічі з румунською делегацією.

«Перевезення автомобільним транспортом між Україною та ЄС сьогодні мають вирішальне значення для економічної стійкості нашої держави, адже саме дорогами ми експортуємо товари з доданою вартістю та імпортуємо необхідні вантажі. Найголовніше, що Угода позитивно впливає на обидві сторони», — наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, завдяки «транспортному безвізу» експорт дорогами до Євросоюзу зріс на 42%, а імпорт автомобільним транспортом до України — на 37%.

Нагадаємо, вперше «транспортний безвіз» був погоджений у червні 2022 року. Традиційно Угода діє один рік. У червні 2024 року вона була продовжена втретє ще на один рік — до червня 2025 року. Тоді однією з умов оновленої Угоди стала автоматична пролонгація до кінця 2025 року у разі відсутності негативного вплину на сторони Угоди та відсутність порушень.

Лібералізація вантажних перевезень між Україною та ЄС була запроваджена з метою підтримки української економіки у відповідь на російське вторгнення. Угода дозволяє полегшити доступ України до світових ринків, забезпечує стабільний транзит товарів через країни Євросоюзу та зміцнює торгівельні зв’язки між Україною та ЄС.

Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.