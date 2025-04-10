«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС продовжено до кінця 2025 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС продовжено до кінця 2025 року

Казна та Політика
43
«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС продовжено до кінця 2025 року
«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС продовжено до кінця 2025 року
Лібералізація вантажних перевезень («транспортний безвіз») між Україною та Європейським Союзом автоматично продовжена до кінця 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України за результатами зустрічі з румунською делегацією.
«Перевезення автомобільним транспортом між Україною та ЄС сьогодні мають вирішальне значення для економічної стійкості нашої держави, адже саме дорогами ми експортуємо товари з доданою вартістю та імпортуємо необхідні вантажі. Найголовніше, що Угода позитивно впливає на обидві сторони», — наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Читайте також
За його словами, завдяки «транспортному безвізу» експорт дорогами до Євросоюзу зріс на 42%, а імпорт автомобільним транспортом до України — на 37%.
Нагадаємо, вперше «транспортний безвіз» був погоджений у червні 2022 року. Традиційно Угода діє один рік. У червні 2024 року вона була продовжена втретє ще на один рік — до червня 2025 року. Тоді однією з умов оновленої Угоди стала автоматична пролонгація до кінця 2025 року у разі відсутності негативного вплину на сторони Угоди та відсутність порушень.
Читайте також
Лібералізація вантажних перевезень між Україною та ЄС була запроваджена з метою підтримки української економіки у відповідь на російське вторгнення. Угода дозволяє полегшити доступ України до світових ринків, забезпечує стабільний транзит товарів через країни Євросоюзу та зміцнює торгівельні зв’язки між Україною та ЄС.
Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

👉 Пройти опитування

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems