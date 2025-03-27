Рада підтримала законопроєкти щодо «промислового безвізу» з ЄС — Finance.ua

Рада підтримала законопроєкти щодо «промислового безвізу» з ЄС Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Рада підтримала законопроєкти щодо «промислового безвізу» з ЄС

Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядові законопроєкти, що адаптують українське законодавство у сфері ринкового нагляду, акредитації органів з оцінки відповідності та технічного регулювання до європейських норм.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Так, законопроєкт № 12221 наближає до європейських норм українське законодавство у сфері акредитації органів з оцінки відповідності та технічного регулювання.

Законопроєкт пропонує, зокрема, такі нововведення:

Запроваджує взаємне визнання акредитації, проведеної в Україні та ЄС. Україна визнаватиме результати акредитації, проведеної органами країн ЄС, якщо вони успішно пройшли взаємне оцінювання. Якщо український виробник використовує стандарти країн ЄС, які ідентичні європейським гармонізованим стандартам, його продукція вважатиметься такою, що відповідає вимогам. Підвищує відповідальність бізнесу за достовірність інформації про товари. Встановлює правила взаємодії з Єврокомісією та органами влади країн ЄС у межах Угоди АСАА. Передбачає збалансоване представництво всіх стейкхолдерів у Національному органі акредитації. Визначає умови для проведення транскордонної акредитації.

«Ухвалення та подальше впровадження змін допоможе українському бізнесу легше інтегруватися в ринки Євросоюзу сприятиме розвитку торгівлі та економічних взаємовідносин з європейськими бізнес-партнерами», — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Законопроєкт щодо удосконалення державного ринкового нагляду (№ 12426 ) впроваджує найновіші європейські стандарти безпеки нехарчової продукції та захисту прав споживачів, а також створює кращі умови для чесної конкуренції на ринку.

Законопроєкт пропонує, зокрема, такі зміни:

Посилення захисту прав споживачів. Завдяки впровадженню європейських норм держава зможе ефективніше контролювати відповідність нехарчової продукції встановленим вимогам. Законопроєкт також встановлює правила для тих, хто допомагає продавати товари онлайн (наприклад, маркетплейси, які зберігають, пакують і відправляють товари). Це дасть можливість швидше реагувати на скарги та захищати права покупців. Обов’язкова наявність уповноважених представників. Для деяких видів товарів, таких як електроніка, засоби захисту та іграшки, виробник або той, хто їх ввозить в Україну, повинні будуть мати свого представника в нашій країні. Це допоможе швидше виявляти та розв’язувати проблеми з небезпечними товарами. Нагляд за онлайн-продажами. Товари, які купуються через інтернет або замовлені іншим способом без особистого огляду, будуть перевірятися державою. Тобто, як у звичайних магазинах, так і в онлайн-магазинах будуть однакові правила. Це зробить конкуренцію чеснішою, а товари — безпечнішими для покупців. Нові правила перевірки товарів на митниці. Законопроєкт чітко описує, як митниця та органи, що перевіряють якість товарів, будуть працювати разом. Такий підхід прискорить перевірки та зменшить ризики. Обмін інформацією між комп’ютерними системами буде відбуватися автоматично. Якщо для підтвердження безпеки товару потрібні лабораторні дослідження, товар не буде довго затримуватися на митниці, що заощадить час та гроші імпортерів. Співпраця для ефективного ринкового нагляду. Бізнес-асоціації, державні органи, митниця та споживачі зможуть взаємодіяти більш тісно. Підприємства отримають можливість ініціювати перевірки, укладати меморандуми з регуляторами та брати участь у навчальних заходах, спрямованих на підвищення безпеки продукції. Національна стратегія ринкового нагляду. Для забезпечення чітких правил і підвищення рівня безпеки на ринку впроваджується Національна стратегія ринкового нагляду. Це дасть бізнесу розуміння майбутніх вимог та рішень, допоможе підприємцям планувати свою діяльність та сприятиме максимальній прозорості у сфері ринкового нагляду.

«Ми працюємо на те, щоб товари, які отримує український споживач, були безпечними та якісними, а доброчесний український виробник чи імпортер не страждав через недобросовісну конкуренцію. Нові правила допоможуть краще контролювати продукцію, зокрема ту, що продається онлайн або завозиться з-за кордону. Це захистить споживачів від небезпечних товарів. Також зміни створять чесні умови для бізнесу: сумлінні підприємці отримають підтримку, а недобросовісна конкуренція зменшиться. У майбутньому нові правила допоможуть українським товарам легше потрапляти на європейські ринки, тому що стандарти якості в Україні та ЄС стануть схожими. Це ще один важливий крок до підписання Угоди АСАА та до того, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

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