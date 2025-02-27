Україна хоче істотно розширити «промисловий безвіз», який може охопити до 80% експорту — Качка Сьогодні 17:43 — Аграрний ринок

Україна сподівається на подальшу дію режиму автономних торговельних преференцій з Європейським Союзом після 6 червня 2025 року і працює над планом розширення «промислового безвізу» на максимальну кількість товарів.

Про це заявив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка під час комітетських слухань у Верховній Раді щодо стратегічних орієнтирів поглиблення торговельно-економічних відносин України з країнами ЄС, повідомляє Міністерство економіки.

«Ми розраховуємо на продовження автономних торговельних преференцій після 6 червня 2025 року. І водночас разом з партнерами дуже активно працюємо над лібералізацією оргівлі відповідно до Угоди про асоціацію. Є гарні новини: — перелік товарів, які є чутливими для Європейського Союзу, короткий — буквально кілька позицій. І ми сподіваємося, що знайдемо рішення за цими товарами», — зазначив Качка.

Він зауважив, що одним із головних викликів для українського експорту залишається механізм CBAM (вуглецеве коригування імпорту), який запровадив Європейський Союз. Україна наразі веде переговори щодо тимчасового виключення з-під дії цього механізму до завершення війни та періоду відбудови.

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Крім того, українська сторона пропонує запровадити спрощений декларативний механізм, за яким українські підприємства зможуть подавати звітність про вуглецеві викиди без сплати додаткових платежів.

«Враховуючи ініціативу Єврокомісії щодо відтермінування повноцінного запуску механізму (зокрема, продажу сертифікатів CBAM) на 2027 рік Україна матиме більше часу для перемовин», — зауважив Качка.

Третій ключовий напрямок — підписання «промислового безвізу» (угоди ACAA).

«Триває робота над планом істотного розширення Угоди АСАА на максимальну кількість товарів. За підрахунками вона може охопити до 80% промислового експорту до Європейського Союзу. Активно працюємо над тим, щоб укласти угоду вже цього року», — зазначив Качка.

Укрінформ За матеріалами:

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