Україна працює над укладенням «промислового» безвізу з ЄС — Шмигаль — Finance.ua
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Україна працює над укладенням «промислового» безвізу з ЄС — Шмигаль

Казна та Політика
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Україна працює над укладенням «промислового» безвізу з ЄС — Шмигаль
Україна працює над укладенням «промислового» безвізу з ЄС — Шмигаль
Кабінет міністрів завершує внутрішню підготовку до переговорів із ЄС про підписання угоди про «промисловий безвіз».
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
«Продовжуємо послідовно зближувати Україну з Європейським Союзом в усіх сферах. Провели нараду щодо секторального співробітництва з ЄС у 2025 році. Заслухали доповіді урядовців щодо пріоритетних напрямів та завдань, які стоять перед міністерствами. Зокрема, ключовою є робота щодо продовження „торговельного“ та „транспортного“ безвізів. Працюємо з Єврокомісією над тим, щоб зробити ці угоди безстроковими», — сказано в повідомленні.
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За його словами, уряд веде роботу над укладенням «промислового» безвізу та забезпечення приєднання України до політики ЄС «Роумінг як вдома».
«Узгодили напрацювання й винесення на Уряд необхідних проєктів рішень. Скоординували необхідні заходи для забезпечення інтеграції України в енергетичний ринок ЄС. Також обговорили впровадження комплексу необхідних заходів для розвитку у 2025 році транспортних коридорів мережі TEN-T. Перед кожним міністерством стоять чіткі завдання, визначені відповідальні та терміни виконання», — додав Шмигаль.
За матеріалами:
Finance.ua
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