Набули чинності нові правила транспортного безвізу з ЄС: що змінилося для України — Finance.ua

Набули чинності нові правила транспортного безвізу з ЄС: що змінилося для України Сьогодні 12:06 — Казна та Політика

Набули чинності нові правила транспортного безвізу з ЄС: що змінилося для України

У середу, 10 липня, завершився перехідний період оновленої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом, яку в червні було продовжено до середини 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Це означає, що всі вантажівки, які виконують перевезення в рамках транспортного безвізу, мають дотримуватися оновлених правил. Йдеться як про українських, так і іноземних перевізників.

Основні нововведення оновленого транспортного безвізу:

вантажівки, що виконують перевезення відповідно до угоди, отримають маркування;

усі водії повинні мати ліцензію на перевезення або інші підтверджувальні документи під час виконання рейсів;

перевізники, які прямують порожніми за товарами, повинні мати підтверджувальні документи на ці товари.

Також оновлена угода передбачає створення спеціальної робочої групи представників України та ЄС для моніторингу її виконання.

Раніше повідомлялося, що до повномасштабного вторгнення автомобільні перевезення між Україною та ЄС здійснювалися на основі фіксованої кількості дозволів. Вони часто закінчувалися завчасно.

Підписаний у червні 2022 року документ про лібералізацію транспортних перевезень скасував необхідність отримання українськими перевізниками дозволів на двосторонні та транзитні перевезення до держав ЄС. Крім того, перевізники держав-членів ЄС отримали можливість завозити товари в Україну без дозволів.

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