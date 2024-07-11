Набули чинності нові правила транспортного безвізу з ЄС: що змінилося для України — Finance.ua
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Набули чинності нові правила транспортного безвізу з ЄС: що змінилося для України

Казна та Політика
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Набули чинності нові правила транспортного безвізу з ЄС: що змінилося для України
Набули чинності нові правила транспортного безвізу з ЄС: що змінилося для України
У середу, 10 липня, завершився перехідний період оновленої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом, яку в червні було продовжено до середини 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
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Це означає, що всі вантажівки, які виконують перевезення в рамках транспортного безвізу, мають дотримуватися оновлених правил. Йдеться як про українських, так і іноземних перевізників.
Основні нововведення оновленого транспортного безвізу:
  • вантажівки, що виконують перевезення відповідно до угоди, отримають маркування;
  • усі водії повинні мати ліцензію на перевезення або інші підтверджувальні документи під час виконання рейсів;
  • перевізники, які прямують порожніми за товарами, повинні мати підтверджувальні документи на ці товари.
Також оновлена угода передбачає створення спеціальної робочої групи представників України та ЄС для моніторингу її виконання.
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Раніше повідомлялося, що до повномасштабного вторгнення автомобільні перевезення між Україною та ЄС здійснювалися на основі фіксованої кількості дозволів. Вони часто закінчувалися завчасно.
Підписаний у червні 2022 року документ про лібералізацію транспортних перевезень скасував необхідність отримання українськими перевізниками дозволів на двосторонні та транзитні перевезення до держав ЄС. Крім того, перевізники держав-членів ЄС отримали можливість завозити товари в Україну без дозволів.
За матеріалами:
НВ
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