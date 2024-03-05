Єврокомісія пропонує внести зміни в угоду про «транспортний безвіз» з Україною — Finance.ua

Єврокомісія пропонує внести зміни в угоду про «транспортний безвіз» з Україною Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Єврокомісія пропонує внести зміни в угоду про «транспортний безвіз» з Україною

Європейська комісія направила до Ради Європи пропозицію продовжити угоду з Україною та Молдовою щодо лібералізації автомобільних вантажних перевезень на 2025 рік та запропонувала внести до угоди певні оновлення.

Про це повідомляється на порталі Єврокомісії.

Зазначається, що Єврокомісія врахувала уроки, що були зроблені з реалізації поточної транспортної угоди між ЄС та Україною. Хоча обсяг угоди залишиться незмінним, Єврокомісія пропонує оновлення, щоб полегшити її реалізацію та забезпечити дотримання угоди державами-членами.

Оновленнями пропонують:

встановити обов’язкову наявність документів, що підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення та що перевезення здійснюється відповідно до Угоди;

зробити обов’язковою наявність конкретних документів, які засвідчують, що перетин кордону порожнім транспортом безпосередньо пов’язаний з транзитною або двосторонньою операцією, як цього вимагає Угода;

посилити дотримання операторами автомобільних вантажоперевезень зобов’язань щодо операцій, дозволених Угодою, боротися з шахрайством або підробкою документів водія, а також з правопорушеннями, пов’язаними з безпекою дорожнього руху — такі правопорушення можуть призвести до відкликання ліцензії;

додати нове застереження щодо гарантій — у разі, якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певному географічному районі виникне серйозне порушення, яке пов’язане з угодою, дія угоди може бути припинена у цьому географічному районі.

З огляду на нові пропозиції Рада Європи має дати мандат Єврокомісії на ведення переговорів з Україною та Молдовою. Як тільки мандат буде отримано, Єврокомісія розпочне офіційні переговори для остаточного затвердження угоди.

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