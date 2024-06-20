Євросоюз продовжив ще на рік «транспортний безвіз» для України — Finance.ua
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Євросоюз продовжив ще на рік «транспортний безвіз» для України

Казна та Політика
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Євросоюз продовжив ще на рік «транспортний безвіз» для України
Євросоюз продовжив ще на рік «транспортний безвіз» для України
Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
«20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС», — ідеться в повідомленні.
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Таким чином, угода діятиме щонайменше рік з можливістю автоматичного пролонгування до кінця 2025 року.
Крім пролонгування угоди, оновлений документ передбачає низку зобов’язань як для українських, так і для європейських перевізників.
Зокрема, всі водії повинні будуть мати документи, що підтверджують наявність ліцензії на перевезення. Крім того, всі вантажівки, що виконують перевезення відповідно до умов угоди, повинні бути спеціально промаркові.
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Ще одним із нововведень є наявність підтверджувальних документів для вантажівок, що виїжджають з України порожніми за товаром в країни ЄС.
Йдеться в документі і про створення спеціальної робочої групи для аналізу впливу «безвізу» на ринок. Вона включатиме представників України та ЄС.
За словами Деркача, ця угода потрібна не лише Україні, вона також має позитивний вплив і на ринок ЄС, що підтверджують цифри.
«Наприклад, якщо порівнювати минулий рік із 2021-им, імпорт з боку ЄС до України зріс на понад 45%. Експорт вітчизняних товарів саме дорогами вдалось збільшити на 45%», — наголосив заступник міністра.
За матеріалами:
Укрінформ
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