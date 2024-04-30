Рада ЄС дала добро на перемовини з Україною про продовження «транспортного безвізу» — Finance.ua
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Рада ЄС дала добро на перемовини з Україною про продовження «транспортного безвізу»

Казна та Політика
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Рада ЄС дала добро на перемовини з Україною про продовження «транспортного безвізу»
Рада ЄС дала добро на перемовини з Україною про продовження «транспортного безвізу»
Рада Європейського Союзу затвердила мандат на перемовини з Україною щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
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«Міністерство відновлення України та Європейська комісія зможуть офіційно почати перемовини щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Відповідний мандат на перемовини затвердила Рада ЄС під час засідання 29 квітня», — йдеться в повідомленні.
Наразі Єврокомісія пропонує продовжити «транспортний безвіз» щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгувати згодом ще на пів року. Йдеться про можливість виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до червня 2025 року включно.
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Наголошується, що офіційний текст до обговорення буде надіслано Україні найближчим часом.
«Ми вітаємо рішення Європейського Союзу розпочати офіційні перемовини щодо продовження угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а отже, підтримувати нашу економіку, та імпортувати необхідне нашій державі», — прокоментував рішення віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
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Він підкреслив, що Україна продовжує працювати з Єврокомісією, аби рішення про продовження угоди було ухвалено до кінця червня і всі зміни до пролонгованої угоди були чіткими, прозорими та не обмежували українських перевізників.
Як повідомлялося, з 1 червня 2024 року запрацює «транспортний безвіз» між Україною та Чорногорією. Також країни працюють над розвитком автобусного сполучення.
За матеріалами:
Укрінформ
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