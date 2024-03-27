«Торговельний безвіз»: у ЄС розповіли про дискусії навколо угоди з Україною — Finance.ua

«Торговельний безвіз»: у ЄС розповіли про дискусії навколо угоди з Україною Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

«Торговельний безвіз»: у ЄС розповіли про дискусії навколо угоди з Україною

Країни Євросоюзу продовжують обговорювати так звані автономні заходи торгівлі з Україною щодо певних видів сільгосппродукції, однак Бельгія сподівається, що вдасться зберегти збалансований підхід.

Про у Брюсселі напередодні засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) заявив Девід Кларінвал, віцепрем'єр-міністр, міністр середнього класу, малих та середніх підприємств, самозайнятості, сільського господарства, інституційних реформ та демократичного відновлення Бельгії, яка головує в Євросоюзі.

На запитання журналістів, чи можливими є зміни до досягнутої політичної домовленості, Кларінвал відповів, що Бельгійське головування в ЄС сподівається, що в результаті дискусії буде збережено збалансований підхід, який водночас враховуватиме інтереси України та захищатиме європейський ринок.

«Я можу сказати, що Головування досягло попередньої угоди з Європейським парламентом і Європейською комісію в ніч на 20 березня. Це була дуже важлива тема. В результаті був досягнутий дуже делікатний баланс між тим, щоб продовжувати підтримку України, допомогти їй отримувати надходження, і водночас захистити європейський ринок. Ця угода є чинною, але все ще обговорюється; кілька делегацій порушили питання щодо ситуації на ринку ЄС», — зазначив бельгійський урядовець.

Він зауважив, що країни-члени продовжують обговорення на основі вже досягнутої збалансованої угоди, але до неї за результатами дискусії все ще можуть бути внесені зміни.

Бельгійський міністр повідомив, що вчора у Брюсселі відбулося засідання Ради міністрів ЄС із сільського господарства й рибальства, під час якого європейські урядовці провели сесію за участі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського.

«Ми вислухали Сольського, що він думає про ситуацію у сільському господарстві України в цей момент. Відомо, що росія використовує зерно як зброю проти України. Рада міністрів ЄС підтвердила свою підтримку для України та для її народу. Після виступу українського міністра відбувся традиційний обмін думками щодо поточної ситуації на аграрному ринку ЄС, з огляду на російську агресію проти України. Міністри розглянули середньострокові та довгострокові заходи, які допоможуть ЄС реагувати на кризи на ринку в майбутньому», — сказав Кларінвал.

Він зауважив, що Бельгійське головування в ЄС, як і раніше, налаштоване на продовження консультацій з країнами-членами, а також із іншими інституційними гравцями ЄС, для остаточного погодження продовження торговельної лібералізації з Україною, на основі вже досягнутого збалансованого рішення.

Укрінформ За матеріалами:

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