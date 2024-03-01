Україна продовжила «транспортний безвіз» з Туреччиною до завершення війни — Finance.ua

Україна продовжила «транспортний безвіз» з Туреччиною до завершення війни Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Україна продовжила «транспортний безвіз» з Туреччиною до завершення війни

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось з Міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

У відомстві нагадали, що «транспортний безвіз», або ж лібералізація вантажних перевезень, включає двосторонні вантажні перевезення та перевезення транзитом.

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«Продовження лібералізації вантажних перевезень — це приклад ухвалення рішень на основі цифр та реальних показників щодо позитивного впливу на ринок двосторонніх перевезень. З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% - автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів», — прокоментував віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У міністерстві наголосили, що таким чином для виконання вантажних і транзитних перевезень не потрібно дозволів. Домовленості включають бездозвільний проїзд для порожнього вʼїзду вантажівок. Відповідне рішення зафіксоване протоколом засідання.

Також вдалось збільшити кількість дозволів на вантажні перевезення в/з третіх країн на одну тисячу — до 3500.

Економічна Правда За матеріалами:

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