Україна пропонує ЄС продовжити транспортний безвіз — Finance.ua

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Україна пропонує ЄС продовжити транспортний безвіз

Казна та Політика
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Україна пропонує ЄС продовжити транспортний безвіз
Україна пропонує ЄС продовжити транспортний безвіз
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України докладає зусиль, щоб продовжити угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом («транспортний безвіз») на один рік (угода діє до 30 червня 2024 року. — Ред.) без змін.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у бліцінтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Наш план — продовжити угоду без змін. На один рік, без будь-яких змін», — сказав Деркач.
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За його словами, міністерство надіслало листа до Єврокомісії з проханням про проведення до кінця місяця робочої зустрічі щодо продовження угоди про «транспортний безвіз» за участю всіх зацікавлених країн.
«Є країни, які, ми знаємо точно, згодні на продовження угоди, вони не мають жодних заперечень… Є країни, від яких надходили зауваження до угоди. Решта країн їх не мали й погодилися з твердженням, що ця угода сприяє розвитку економіки в Європейському Союзі», — сказав Деркач.
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За його словами, зауваження мають Польща, Словаччина та Угорщина. Країни Балтії, Фінляндія, Швеція, Франція підтримують угоду про «транспортний безвіз».
«Мені відомо, що з тих пропозицій, які направила Польща, Єврокомісія підтримує не всі», — уточнив Деркач.
Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури Польщі надало заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергію Деркачу свій проєкт змін до Угоди між Європейським Союзом та Україною про перевезення вантажів автомобільним транспортом («транспортний безвіз»).
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Це відбулося під час другого засідання польсько-української робочої групи з виконання домовленостей між Польщею та Україною, укладених після припинення до 1 березня 2024 року протестів польських перевізників на кордоні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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