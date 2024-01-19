Україна працює над продовженням «економічного безвізу» з ЄС — Шмигаль Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Україна працює над продовженням «економічного безвізу» з ЄС, який дозволить українському бізнесу продавати свої товари в Євросоюз без квот, мит чи тарифів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі , передає Укрінформ.

«Україна працює над продовженням „економічного безвізу“ з ЄС. Завдяки цьому український бізнес зможе і надалі продавати свої товари в Євросоюз без будь-яких квот, мит чи тарифів», — поінформував він.

Шмигаль наголосив, що Україна очікує на конструктивну позицію в цьому питанні серед європейських сусідів.

Водночас очільник уряду зазначив, що обговорить це питання з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час його запланованого візиту в Україну цього місяця.

«Зупинка блокування кордону з боку Польщі демонструє, що ми можемо знаходити спільну мову в усіх важливих для наших країн питаннях. Коли на перше місце ставимо не політичну доцільність та популізм, а прагматичний підхід», — підкреслив він.

14 грудня Європейська Рада погодила рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою щодо членства в ЄС.

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