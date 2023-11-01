«Транспортний безвіз» із ЄС діятиме до середини 2024 року — Finance.ua

«Транспортний безвіз» із ЄС діятиме до середини 2024 року Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

«Транспортний безвіз» із ЄС діятиме до середини 2024 року

Директорат Єврокомісії з питань мобільності (DG MOVE) на переговорах із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури запевнив, що Угода про лібералізацію перевезень між Україною та Євросоюзом (ЄС) діятиме до липня 2024 року.

Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач.

«Провели переговори з керівництвом Директорату Єврокомісії з питань мобільності (DG MOVE). Основна тема — взаємодія щодо погроз польських перевізників перекрити наш кордон (між Україною та Польщею. — Ред.) та налаштування стабільної роботи пунктів пропуску і забезпечення стабільної роботи пунктів пропуску. Маємо запевнення від європейських колег, що жодні вимоги перевізників не змінять дію Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС», — повідомив Деркач.

За його словами, «транспортний безвіз» діятиме до липня 2024 року.

Заступник міністра повідомив, що на зустрічі з представниками DG MOVE він представив позицію щодо вимог перевізників, наголосивши на тому, що Україна розраховує на підтримку Євросоюзу в питанні забезпечення повноцінної роботи кордону.

«Визначили конкретні кроки, як DG MOVE може сприяти вирішенню ситуації», — зазначив Деркач.

Україна не обирала варіант забезпечувати всю логістику суходолом, такі умови виникли через російське вторгнення та морську блокаду, нагадав заступник міністра.

«І в цих умовах ми маємо забезпечити нормальне функціонування „Шляхів солідарності“ та підтримку нашої економіки. Без будь-яких блокувань кордонів», — уточнив Деркач.

Як повідомлялося, Мінвідновлення отримало повідомлення про підготовку блокади пунктів пропуску на українсько-польському кордоні й ініціювало зустріч з офіційними представниками Польщі та Єврокомісії (ЄК) для забезпечення стабільної роботи кордону.

Раніше Міжнародна транспортна асоціація повідомила, що з 3 листопада польські перевізники планують на два місяці перекрити кордон з Україною. За інформацією асоціації, перевізники висунули умови: повернення до системи видачі дозволів для українських перевізників, посилення правил перевезення за ЄКМТ, запровадження окремої черги в «єЧерзі» для транспортних засобів із номерами Євросоюзу, створення окремої черги для порожніх фур, забезпечення доступу до системи «Шлях».

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