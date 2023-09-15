Україна та Молдова продовжили «транспортний безвіз» до кінця 2025 року — Finance.ua

Україна та Молдова продовжили «транспортний безвіз» до кінця 2025 року Сьогодні 08:21 — Казна та Політика

Україна та Молдова продовжили «транспортний безвіз» до кінця 2025 року

Україна та Молдова погодили продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2025 року.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Угода передбачає можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

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Протокол із рішенням продовжити дію лібералізації був підписаний за результатами засідання українсько-молдовської Змішаної Комісії про міжнародне автомобільне сполучення 13−14 вересня.

«Можливість безперешкодно виконувати вантажні перевезення через територію Молдови є одним із інструментів налагодження та нарощення наших експортних можливостей. Окремо також вже працюємо над питанням верифікації всіх автобусних маршрутів між нашими країнами та спрощення процедури їх відкриття перевізниками», — заявив Кубраков.

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Попередня Угода про лібералізацію вантажних перевезень була підписана у серпні 2022 року чинністю до кінця цього року.

Нагадаємо, наприкінці серпня Україна погодила «транспортний безвіз» з Норвегією. Йдеться про можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів для вантажівок стандарту Євро-5 та вище. Загалом, українські перевізники мають спрощені умови вантожоперевезень до 35 країн Європи.

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