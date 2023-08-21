Українські машини експортуватимуться в ЄС по промисловому безвізу — Finance.ua

Українські машини експортуватимуться в ЄС по промисловому безвізу Сьогодні 11:42 — Казна та Політика

Українські машини експортуватимуться в ЄС по промисловому безвізу

Українські виробники машин зможуть постачати свої товари до Євросоюзу по промисловому безвізу (ACAA). Оскільки Кабінет міністрів привів Технічний регламент безпеки машин у відповідність до норм ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

«Прийняття цієї постанови — це черговий крок до укладення Угоди щодо промислового безвізу з ЄС (ACAA). Після оновлення положень Технічного регламенту українська продукція відповідатиме вимогам, що діють в Євросоюзі. Це забезпечить усунення технічних бар'єрів у торгівлі відповідною продукцією між Україною та ЄС», — пояснив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

За його словами, уряд намагається забезпечити підписання «промислового безвізу» в першу чергу в галузях із високою доданою вартістю. Адже вони є важливим рушієм залучення інвестицій, розвитку інновацій, сприяння дослідженням та розробкам, а також перекваліфікації робочої сили.

«Прийняття постанови надасть можливість укласти угоду АСАА у сфері машин, внаслідок чого, українські виробники зможуть вільно постачати відповідну продукцію на ринок ЄС без проведення додаткових процедур оцінки відповідності, що покращить її конкурентоспроможність. Аналогічною буде ситуація із продукцією іноземного походження, яка також зможе потрапляти на ринок України без додаткових витрат на проведення процедур оцінки відповідності вимогам українського законодавства», — резюмував Віталій Кіндратів.

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