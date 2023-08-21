Українські машини експортуватимуться в ЄС по промисловому безвізу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українські машини експортуватимуться в ЄС по промисловому безвізу

Казна та Політика
103
Українські машини експортуватимуться в ЄС по промисловому безвізу
Українські машини експортуватимуться в ЄС по промисловому безвізу
Українські виробники машин зможуть постачати свої товари до Євросоюзу по промисловому безвізу (ACAA). Оскільки Кабінет міністрів привів Технічний регламент безпеки машин у відповідність до норм ЄС.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
«Прийняття цієї постанови — це черговий крок до укладення Угоди щодо промислового безвізу з ЄС (ACAA). Після оновлення положень Технічного регламенту українська продукція відповідатиме вимогам, що діють в Євросоюзі. Це забезпечить усунення технічних бар'єрів у торгівлі відповідною продукцією між Україною та ЄС», — пояснив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.
Читайте також
За його словами, уряд намагається забезпечити підписання «промислового безвізу» в першу чергу в галузях із високою доданою вартістю. Адже вони є важливим рушієм залучення інвестицій, розвитку інновацій, сприяння дослідженням та розробкам, а також перекваліфікації робочої сили.
Місце для вашої реклами
«Прийняття постанови надасть можливість укласти угоду АСАА у сфері машин, внаслідок чого, українські виробники зможуть вільно постачати відповідну продукцію на ринок ЄС без проведення додаткових процедур оцінки відповідності, що покращить її конкурентоспроможність. Аналогічною буде ситуація із продукцією іноземного походження, яка також зможе потрапляти на ринок України без додаткових витрат на проведення процедур оцінки відповідності вимогам українського законодавства», — резюмував Віталій Кіндратів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.