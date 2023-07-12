Кабмін хоче «роумінговий безвіз» з ЄС на постійній основі — Finance.ua

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Кабмін хоче «роумінговий безвіз» з ЄС на постійній основі

Казна та Політика
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Кабмін хоче «роумінговий безвіз» з ЄС на постійній основі
Кабмін хоче «роумінговий безвіз» з ЄС на постійній основі
Кабінет Міністрів України ставить собі на меті отримання постійного безкоштовного роумінгу для українців, які перебувають на території Європейського союзу.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Безкоштовний роумінг для українців у ЄС був продовжений на рік. Відповідну угоду підписали європейські та українські оператори. Таким чином наші люди, які виїхали в пошуках прихистку, залишаються на зв’язку з Батьківщиною. А це важлива запорука їх повернення додому. Водночас маємо ще більш амбітну мету — хочемо отримати так званий „роумінговий безвіз“ на постійній основі», — сказав він.
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За словами Шмигаля, Україна має рік, щоб адаптувати вітчизняне законодавство до європейських стандартів.
«Після цього станемо частиною довгострокової угоди Roam like at home — тобто „За кордоном — як і вдома“. Це буде важливий крок у секторальній євроінтеграції України», — додав він.
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Нагадаємо, у квітні цього року комітет асоціації ЄС-Україна прийняв пропозицію Єврокомісії про приєднання України до правил роумінгу Євросоюзу. Наступним кроком для України є повне узгодження свого законодавства з законодавством ЄС, а потім очікується прийняття остаточного рішення Радою ЄС.
9 липня Європейська комісія продовжила на рік безкоштовний роумінг для біженців з України. Орган європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) стежить за впливом угоди, яка виявилася ефективною та дозволила операторам надавати доступні дзвінки через кордони.

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За матеріалами:
УНІАН
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