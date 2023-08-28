З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть за кордон лише з позначкою екологічності — Finance.ua
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З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть за кордон лише з позначкою екологічності

Технології&Авто
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З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть за кордон лише з позначкою екологічності
З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть за кордон лише з позначкою екологічності
З 1 вересня всі пасажирські авто, які мають намір перетнути кордон «18−60», повинні мати визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1. При відсутності цих даних перетин кордону буде неможливим. Для чого потрібна дана процедура — розповідаємо далі.

Клас екологічності транспортного засобу

Укртрансбезпека попереджає водіїв про те, що залишилося всього 5 днів щоб оновити дані про клас екологічності транспортного засобу.
Згідно до Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 100, до заяви на отримання ліцензії, окрім раніше зазначених документів, додатково мають надаватися відомості про власні, орендовані, а також надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби з визначеним класом екологічності.
Також за потребою необхідно надати завірені копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та тимчасових реєстраційних талонів.
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Звертаємо увагу, що сертифікати, у яких закінчився термін дії, прийматися не будуть.
Проте у тому випадку, якщо у свідоцтві про реєстрацію ТЗ є відмітка класу екологічності, подавати сертифікат додатково не потрібно.
При перетині кордону на автомобілі не забувайте про Зелену картку — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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За матеріалами:
visitukraine.today
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