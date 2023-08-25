ТОП-20 дизельних автомобілів, які купують українці: найпопулярніші моделі липня — Finance.ua

ТОП-20 дизельних автомобілів, які купують українці: найпопулярніші моделі липня Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

ТОП-20 дизельних автомобілів, які купують українці: найпопулярніші моделі липня

В Україні стали купувати менше нових дизельних автомобілів. Проте попит на такі моделі все ще залишається.

Про це розповіли на сайті AUTO.RIA.

Загалом за липень на облік поставили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року продажі зросли на 45%.

У Європі продажі дизельних автомобілів знизилися з 37% до 16% за п’ять років. Це пов’язано з впровадженням нового екологічного стандарту Євро-6, який почне діяти в Україні тільки з 2025 року.

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В Україні, де введення Євро-6 відтермінували до початку 2025 року, легковики з доволі вибагливими, але економними сучасними турбодизелями мають стабільний попит. І з огляду на зменшення кількості продажів такого транспорту за підсумками липня ми отримали підстави сказати «мали попит», якби не одне «але»: ринкова частка дизельної техніки в сегменті нових авто у липні все одно збереглася «в плюсах» завдяки тому, що пропорційно зменшилась кількість продажів нових авто загалом. Хай там як, липень став першим місяцем 2023 року, коли кількість дизельних легковиків, які придбали в автосалонах дилерів українські автомобілісти, зменшилась, склавши 1353 нові машини (у червні таких було на 114 більше).

Топ-24 найпопулярніших нових дизельних автомобілів в Україні:

Renault Duster — 321 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 134 авто. Skoda Kodiaq — 112 авто. Volkswagen Touareg — 96 авто. Renault Express — 68 авто. BMW X5 — 66 авто. Peugeot 3008 — 37 авто. BMW X6 — 34 авто. Toyota Land Cruiser — 32 авто. Lexus LX — 28 авто. Mercedes-Benz GLS — 25 авто. BMW X7 — 22 авто. Citroen C5 Aircross — 22 авто. Hyundai Staria — 21 авто. Opel Grandland — 20 авто. BMW X1 — 18 авто. BMW 6 Series — 17 авто. Volkswagen Transporter — 16 авто. Hyundai Tucson — 15 авто. Opel Combo — 15 авто.

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