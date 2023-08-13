У США електромобіль все ще дорожчий в експлуатації, ніж звичайний бензиновий — Finance.ua

У США електромобіль все ще дорожчий в експлуатації, ніж звичайний бензиновий 13.08.2023, 01:12 — Технології&Авто

У США електромобіль все ще дорожчий в експлуатації, ніж звичайний бензиновий

Аналіз Anderson Economic Group свідчить, що вартість заправки класичного автомобіля на АЗС США обходиться у 9,78 долара на 100 миль пройденої дороги, а зарядка від мережі для пробігу електромобіля на таку ж відстань обійдеться в 15,97 долара.

Таким чином, економічна вигода лишається на боці класичної техніки з ДВЗ, яку дешевше заправляти, ніж заряджати альтернативу EV.

Вартість пробігу кросоверів за 100 миль (160,93 км) з цінником 9,78 доларів відноситься до Nissan Versa, Honda Civic, Hyundai Elantra, Subaru Impreza та Mitsubishi Mirage. Експерти приводять порівняння з електромобілями Nissan Leaf та Chevrolet Bolt, що заряджаються в основному вдома, у яких кожні 100 миль дороги обходиться в 12,55 долара, а на станції зарядки цінник ще вищий — 15,97 доларів/100 миль.

Автомобілі з ДВС у цьому сегменті, такі як Honda Accord, Toyota Camry, Chevrolet Malibu та Subaru Outback, зазвичай обходяться в межах 11,08 доларів за заправку на 100 миль пройденої дороги. Для порівняння: зарядка конкуруючого електромобіля (Kia EV6, Tesla Model 3/Y та Ford Mustang Mach E) від домашньої мережі коштує 12,62 долара/100 миль або 16,10 долара/100 миль при зарядці на станції.

У сегменті розкішних автівок EV ситуація набагато краща, пріоритети полярно міняються. Тут заправка BMW 5-Series, Porsche Macan та Audi A6 з ДВС коштує в середньому 17,56 доларів на 100 миль пробігу, а електромобілів Porsche Taycan, Tesla Model 3 та Polestar 2 обійдеться у середньому 13,50 доларів за 100 миль при умові накопичення енергії в домашніх умовах. Ця цифра збільшується до 17,81 доларів при заправці на станції, що практично зрівнялося з класичною технікою ДВЗ.

Цікава картина спостерігається в сегменті пікапів, де машини з ДВС затрачає на дизельне паливо в середньому 17,10 доларів США на кожні 100 миль пробігу, тоді як пікап EV, заряджений вдома, коштує близько 17,72 долара/100 миль. Витрати тут дуже близькі, але зацікавленість власників втрачається при заряджанні електромобіля на комерційній станції, що в середньому обходиться 26,38 долара/100 миль.

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