Рік «митного безвізу» — підсумки від Державної митної служби (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Рік «митного безвізу» — підсумки від Державної митної служби (інфографіка)

3 жовтня 2023 року минув рік від початку міжнародного застосування Україною NCTS. За цей період у країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було успішно завершено більше 19,5 тис. переміщень, розпочатих митними органами України.

Про це повідомляє Державна митна служба.

В той же час, в Україні було успішно завершено більше 4 тис. переміщень, розпочатих в інших країнах-учасницях Конвенції.

В контексті подальшого розширення застосування NCTS Держмитслужбою проводиться активна робота щодо залучення підприємств для надання авторизації на застосування транзитних спрощень відповідно до Конвенції.

Так, уже надано 85 авторизацій на застосування транзитних спрощень, з них 37 авторизацій на використання загальної гарантії, 1 — на використання загальної гарантії зі зменшенням розміру референтної суми до 30%, 39 авторизацій — на об'єкти авторизованих вантажовідправників та вантажоодержувачів, а також 8 авторизацій — на використання пломб спеціального типу. Більше 40 заяв від підприємств знаходяться на різних етапах розгляду.

З 1 жовтня 2022 року в системі управління гарантіями NCTS Держмитслужбою зареєстровано 31 загальну гарантію, 20 з яких на суму майже 60 млн євро є чинними станом на початок жовтня 2023 року. Також у системі управління гарантіями NCTS зареєстровано 1 373 індивідуальні електронні гарантії, 1 232 з яких діючі на суму 66 млн євро.

Також Держмитслужбою здійснюється взаємодія з митними органами інших країн у рамках адміністративної допомоги відповідно до Конвенції. За рік міжнародного застосування NCTS було ініційовано майже 300 запитів щодо належного завершення процедури спільного транзиту та опрацьовано більше 300 запитів, отриманих від митних адміністрацій інших країн.

У рамках надання консультацій як представникам бізнесу, так і посадовим особам митних органів, з початку міжнародного застосування NCTS Службою підтримки з питань спільного транзиту Держмитслужби опрацьовано більше 2,5 тис. запитів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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