За час дії «транспортного безвізу» експорт з України до ЄС збільшився майже на 50% — Кубраков — Finance.ua

За час дії «транспортного безвізу» експорт з України до ЄС збільшився майже на 50% — Кубраков Сьогодні 19:35 — Аграрний ринок

За час дії «транспортного безвізу» експорт з України до ЄС збільшився майже на 50% — Кубраков

За півтора роки дії Угоди про вантажні перевезення між Україною та ЄС (так званого «транспортного безвізу») експорт української продукції до країн Євросоюзу збільшився на 47,5%, тоді як імпорт товарів у зворотному напрямку — на 44%.

Такі дані на своїй сторінці в Х навів віцепрем'єр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Ключовий висновок — угода підтримує нашу економіку та експорт. Наприклад, цього року експорт з України автомобільним транспортом зріс на 30%, а імпорт — на 25%. Це підтверджує позитивний вплив угоди та її дієвість», — написав посадовець.

Як зазначив О. Кубраков, вказані висновки він озвучив 18 грудня під час засідання Спільного комітету, створеного відповідно до угоди.

«Також я наголосив, що повне розблокування польсько-українського кордону та запобігання подальшим блокадам у майбутньому має стати принципом економічної безпеки нашого регіону», — підкреслив він.

Agravery За матеріалами:

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