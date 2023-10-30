Топ-10 агровиробників України: як змінилися доходи аграріїв (інфографіка) — Finance.ua

Топ-10 агровиробників України: як змінилися доходи аграріїв (інфографіка) Сьогодні 12:00

Топ-10 агровиробників України: як змінилися доходи аграріїв (інфографіка)

За 2022 рік сукупний дохід компаній, які, згідно з Індексом Опендатабот, потрапили у топ-10 в агросфері, збільшився на 27%. Половину бізнесів топу складають підприємства групи МХП, також до переліку потрапили представники групи Кернел та бізнес Порошенка-молодшого.

заробили 97,65 млрд грн. Згідно з даними Індексу Опендатабот , топ-10 українських агровиробників у 2022 році загалом

Рівно половина компаній з топ-10 належить до фінансово-промислової групи «МХП», заснованої Юрієм Косюком. Йдеться про такі: «Вінницька птахофабрика», «Миронівська ПФ», «Зернопродукт МХП», «НВФ „Урожай“» та «Оріль-лідер». Саме на ці підприємства припадає левова частка сукупного доходу топу компаній за показниками минулого року — 65% або 63,2 млрд грн.

Усі 5 компаній у 2022 році отримали більший дохід порівняно з 2021, а їх сукупний дохід збільшився майже у 1,5 рази.

Лідер групи незмінний два роки поспіль — це «Вінницька птахофабрика». Торік дохід підприємства збільшився майже у 1,6 рази порівняно до 2021: з 19,4 млрд грн до 30,4 млрд грн.

А найбільший приріст доходу за рік у 2022 спостерігається у компанії «НВФ „Урожай“» — аж у 2,6 рази. Так, якщо у 2021 році підприємство заробило 2,24 млрд грн, то вже у 2022 — 5,81 млрд грн. Завдяки цьому лише за рік «НВФ „Урожай“» піднялося з 19-й позиції рейтингу у 2021 на 6 позицію в 2022-му.

Ще 2 компанії з топу — «Дружба-Нова» та «Енселко агро» — належать до фінансово-промислової групи Кернел, заснованої Андрієм Веревським. Частка цих підприємств у сукупному доході агротопу 2022 року склала 12%.

У 2022 році сукупний дохід цих компаній зменшився на 14%: з 13,5 млрд грн до 11,6 млрд грн. Найбільш помітно — аж на 28% — скоротилися доходи «Дружба-Нова», через що компанія втратила 3 позиції рейтингу, втім залишалась у топ-10. Натомість дохід «Енселко агро» незначно збільшився — на 2%.

Ще одна компанія з топ-10 у сфері агро отримала менший дохід у 2022 році та перемістилася з 2 позиції на 3-ю у 2022. Це Лебединський насіннєвий завод, що належить до групи компаній LNZ Group, заснованої Дмитром Кравченком. Частка підприємства в сукупному доході агротопу зменшилася з 18% у 2021 до 14% у 2022.

Також до аграрного топ-10 Індексу Опендатабот увійшла компанія «Поділля», яка входить до групи компаній Укрпромінвест, що належить Олексію Порошенко. Дохід цієї компанії збільшився на 27% у 2022 році порівняно з 2021.

Ще один бізнес — «Аграрна компанія 2004», яка входить до групи VITAGRO (Сергій Лабазюк) — протягом 2022 року збільшила свій дохід на 44%.

Натомість деякі компанії протягом першого року повномасштабної війни втратили свої позиції та вибули з топ-10. Це:

«АПК-ІНВЕСТ», що належить Борис Колеснікову, дохід якої скоротився на 21% у 2022 порівняно з 2021. Компанія перемістилася з 10 позиції у 2021 на 19 у 2022;

«ПК „Зоря поділля“», яка входить до групи компаній Укрпромінвест (Порошенко Олексій Петрович). Дохід підприємства торік у 2022 році скоротився майже на чверть (23%), й з 7 позиції рейтингу компанія опустилася на 15.

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