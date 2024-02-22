Посли ЄС погодились продовжити ще на рік «торговельний безвіз» для України — Finance.ua

Посли ЄС погодились продовжити ще на рік «торговельний безвіз» для України Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

Посли ЄС погодились продовжити ще на рік «торговельний безвіз» для України

Посли Європейського Союзу схвалили пропозиції Єврокомісії щодо продовження пільгової торгівлі для України та Молдови без змін ще на рік.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі Європейської комісії.

Зазначається, що посли погодили мандат Європейської Ради на переговори щодо продовження призупинення імпортних мит і квот на експорт до ЄС з України та Молдови ще на один рік.

«Пропозиція щодо автономних торговельних заходів для України спрямована на відновлення призупинення імпортних мит і квот ще на один рік (з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року), одночасно посилюючи захист чутливої сільськогосподарської продукції шляхом посилення захисних заходів, які вже включені в поточного регламенту», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що 7 березня 2024 року за цю пропозицію проголосує Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі (INTA).

Далі положення мають бути прийняті Радою ЄС, підписані представниками Ради та Європейського Парламенту та опубліковані в Офіційному віснику ЄС перед набуттям чинності.

Раніше Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, проте вона посилить захист чутливої ​​сільськогосподарської продукції ЄС.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку росії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що продовження безвізу дозволить українським бізнесменам продовжувати експорт своєї продукції на ринки ЄС без обмежень у вигляді квот, мит та тарифів, відкриваючи нові можливості для українського бізнесу та сприяючи зміцненню економіки країни.

Довідка Finance.ua:

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