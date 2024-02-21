Дуда прокоментував блокування кордону України — Finance.ua

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Дуда прокоментував блокування кордону України

Казна та Політика
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Дуда прокоментував блокування кордону України
Дуда прокоментував блокування кордону України
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що блокування кордону з Україною не є політичним рішенням уряду, заборонити фермерам протестувати вони не можуть.
В інтерв'ю Українському Радіо він сказав, що європейські фермери «бояться за своє існування» через величезний наплив української сільськогосподарської продукції на ринки ЄС. «Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що давайте пам’ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший», — заявив Дуда.
Польський президент запевняє, що його країна ніколи не закривалася від сільськогосподарської продукції з України. «Польща закрила свій внутрішній ринок для українського зерна у зв’язку з кризою на цьому ринку і різким падінням цін на продукцію, сільськогосподарську продукцію, в тому числі на зерно, але вона не перекрила можливість транзиту зерна через Польщу», — каже він.
Дуда зазначає, що сільськогосподарські профспілки діють незалежно від влади, а блокування кордону не є рішенням польського уряду.
«Мені шкода, що виникли такі ситуації, але, з іншого боку, прошу також пам’ятати, що Польща — це демократична країна, де право на протест просто існує і воно гарантоване Конституцією. Якщо є законний протест, цей протест просто толерантно сприймається і захищається», — зазначив він.
На питання, чи змінилась позиція Польщі щодо євроінтеграції України, польский президент сказав, що Україна має підтримку, однак її вступ має бути підпорядкований певним «правилам».
«Україну підтримують і, я сподіваюся, будуть підтримувати. Тому що я сказав, що ми не повинні дозволити Росії виграти цю війну. Але я сподіваюся, що майбутнє членство України в Європейському Союзі буде врегульоване на таких умовах вступу, які також відповідально захищатимуть ринки європейських країн», — додав Дуда.
За матеріалами:
УНІАН
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