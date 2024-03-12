Потрібно для «промислового безвізу»: уряд повернув позапланові перевірки у двох сферах — Finance.ua

Потрібно для «промислового безвізу»: уряд повернув позапланові перевірки у двох сферах Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Потрібно для «промислового безвізу»: уряд повернув позапланові перевірки у двох сферах

Уряд посилив нагляд за безпекою нехарчової продукції та якістю надання споживачам комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Постанова Кабінету Міністрів частково повертає перевірки безпечності нехарчової продукції у відповідних галузях (наприклад, побутова техніка, автоприлади, комп’ютери, циркулярні пили, підіймачі для обслуговування транспорту, газонокосилки, кухонні комбайни тощо).

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«Ухвалення такого рішення є вимогою наших європейських партнерів. Зокрема, це - необхідний крок в рамках рекомендацій Європейської Комісії з підготовки до укладення Угоди АСАА („промислового безвізу“) та програми Ukraine Facility. Також це допоможе захистити споживачів від порушень безпеки нехарчової продукції та законодавства на ринку надання житлово-комунальних послуг, щодо яких ми регулярно отримували скарги», — зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Згідно з рішенням уряду, відновлюються планові та позапланові перевірки нехарчової продукції у 3-х пріоритетних напрямках Угоди АСАА:

електромагнітної сумісності;

низьковольтного електричного обладнання;

безпеки машин і механізмів.

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Також відновлюються позапланові перевірки у сфері надання комунальних послуг, зокрема щодо:

встановлення державних регульованих цін;

законодавства про захист прав споживачів та метрологічного нагляду.

Під час попередніх консультацій легальний бізнес підтримав посилення нагляду за безпечністю нехарчової продукції. Адже це перешкоджатиме роботі нелегальних постачальників.

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