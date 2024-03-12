Потрібно для «промислового безвізу»: уряд повернув позапланові перевірки у двох сферах — Finance.ua
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Потрібно для «промислового безвізу»: уряд повернув позапланові перевірки у двох сферах

Казна та Політика
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Потрібно для «промислового безвізу»: уряд повернув позапланові перевірки у двох сферах
Потрібно для «промислового безвізу»: уряд повернув позапланові перевірки у двох сферах
Уряд посилив нагляд за безпекою нехарчової продукції та якістю надання споживачам комунальних послуг.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Постанова Кабінету Міністрів частково повертає перевірки безпечності нехарчової продукції у відповідних галузях (наприклад, побутова техніка, автоприлади, комп’ютери, циркулярні пили, підіймачі для обслуговування транспорту, газонокосилки, кухонні комбайни тощо).
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«Ухвалення такого рішення є вимогою наших європейських партнерів. Зокрема, це - необхідний крок в рамках рекомендацій Європейської Комісії з підготовки до укладення Угоди АСАА („промислового безвізу“) та програми Ukraine Facility. Також це допоможе захистити споживачів від порушень безпеки нехарчової продукції та законодавства на ринку надання житлово-комунальних послуг, щодо яких ми регулярно отримували скарги», — зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Згідно з рішенням уряду, відновлюються планові та позапланові перевірки нехарчової продукції у 3-х пріоритетних напрямках Угоди АСАА:
  • електромагнітної сумісності;
  • низьковольтного електричного обладнання;
  • безпеки машин і механізмів.
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Також відновлюються позапланові перевірки у сфері надання комунальних послуг, зокрема щодо:
  • встановлення державних регульованих цін;
  • законодавства про захист прав споживачів та метрологічного нагляду.
Під час попередніх консультацій легальний бізнес підтримав посилення нагляду за безпечністю нехарчової продукції. Адже це перешкоджатиме роботі нелегальних постачальників.
За матеріалами:
Finance.ua
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