Потрібно для «промислового безвізу»: уряд повернув позапланові перевірки у двох сферах — Finance.ua

Потрібно для «промислового безвізу»: уряд повернув позапланові перевірки у двох сферах
Уряд посилив нагляд за безпекою нехарчової продукції та якістю надання споживачам комунальних послуг.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Постанова Кабінету Міністрів частково повертає перевірки безпечності нехарчової продукції у відповідних галузях (наприклад, побутова техніка, автоприлади, комп’ютери, циркулярні пили, підіймачі для обслуговування транспорту, газонокосилки, кухонні комбайни тощо).
«Ухвалення такого рішення є вимогою наших європейських партнерів. Зокрема, це - необхідний крок в рамках рекомендацій Європейської Комісії з підготовки до укладення Угоди АСАА („промислового безвізу“) та програми Ukraine Facility. Також це допоможе захистити споживачів від порушень безпеки нехарчової продукції та законодавства на ринку надання житлово-комунальних послуг, щодо яких ми регулярно отримували скарги», — зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Згідно з рішенням уряду, відновлюються планові та позапланові перевірки нехарчової продукції у 3-х пріоритетних напрямках Угоди АСАА:
- електромагнітної сумісності;
- низьковольтного електричного обладнання;
- безпеки машин і механізмів.
Також відновлюються позапланові перевірки у сфері надання комунальних послуг, зокрема щодо:
- встановлення державних регульованих цін;
- законодавства про захист прав споживачів та метрологічного нагляду.
Під час попередніх консультацій легальний бізнес підтримав посилення нагляду за безпечністю нехарчової продукції. Адже це перешкоджатиме роботі нелегальних постачальників.
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