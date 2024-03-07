НАЗК розпочало 86 перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом — Finance.ua

НАЗК розпочало 86 перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом Сьогодні 20:43

НАЗК розпочало 86 перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом

Протягом лютого 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало проведення 86 повних перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом, повідомила пресслужба НАЗК.

Декларації за 2021 та 2022 роки, які пройшли логічний та арифметичний контроль (ЛАК) та отримали найвищий показник рейтингу ризику на момент відбору, були відібрані на повну перевірку. Також були розпочаті повні перевірки на підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування активів.

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У лютому були розпочаті перевірки декларацій наступних категорій осіб:

народних депутатів (2 декларації);

державних службовців категорій «А» або «Б» (35 декларацій);

голів обласних рад, районних державних адміністрацій (3 декларації);

суддів (11 декларацій);

прокурорів (3 декларації);

слідчих, дізнавачів, поліцейських (6 декларацій);

директорів державних та комунальних підприємств, їхніх заступників (7 декларацій);

депутатів місцевих рад (13 декларацій, включаючи 2 декларації обласних рад);

дипломатичних осіб (2 декларації).

Особи, які перевіряються, отримали повідомлення про початок перевірки у своєму особистому кабінеті в Реєстрі декларацій.

Наразі НАЗК знаходиться на етапі проведення 206 повних перевірок декларацій. Варто підкреслити, що початок повної перевірки не свідчить про вчинення декларантом корупційного чи пов’язаного з корупцією злочину. Результати перевірки будуть відомі протягом двох-трьох місяців.

У разі виявлення порушень НАЗК буде застосовувати заходи щодо притягнення особи до встановленої законом відповідальності. При наявності підстав матеріали будуть направлені до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для розгляду питання про конфіскацію необґрунтованих активів.

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