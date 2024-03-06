Як отримати довідку про відсутність корупційних правопорушень онлайн — покрокова інструкція
Отримати довідку про відсутність корупційних правопорушень не так вже й складно. Для чого потрібен такий документ і як легко отримати його онлайн?
Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ЄДР), містить відомості щодо фізичної або юридичної особи, причетної до корупційних правопорушень, або про відсутність таких даних.
Довідка про відсутність корупційних правопорушень — для чого вона потрібна
Довідка про корупцію потрібна для участі в державних тендерах і закупівлях. Іноді виникає необхідність у цій довідці, щоб показати, що компанія не була причетна до корупційних схем і правопорушень.
Також інформація з реєстру може бути видана для перевірки відомостей про претендентів на посади, пов’язані з державним або місцевим управлінням на запит:
- державних органів України,
- органів влади Автономної Республіки Крим,
- органів місцевого самоврядування.
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Такі відомості можуть надати правоохоронним органам у межах кримінальної або адміністративної справи, а також за запитом прокурора для контролю за дотриманням закону.
Крім того, довідку про корупцію можуть отримати фізичні особи про себе або юридичну особу, яку вони представляють.
У цьому разі документ щодо себе на основі даних, зазначених у кваліфікованому електронному підписі (КЕП), може сформувати будь-який зареєстрований користувач.
Довідка про відсутність корупційних правопорушень — як отримати
Довідка про відсутність корупційних правопорушень і виписка з Єдиного держреєстру не мають конкретного строку дії, але замовник закупівлі має право вимагати визначити його.
НАЗК довідку про корупцію видає на вимогу. Подати запит може фізична або юридична особа:
- під час особистого звернення;
- через законного представника;
- електронною поштою;
- на сайті НАЗК.
Як отримати довідку про корупцію онлайн
Для отримання довідки про відсутність корупційних правопорушень знадобляться:
- заява в електронному вигляді;
- електронний цифровий підпис (ЕЦП).
Для отримання документа онлайн потрібно:
- Перейти на сайт ЄДР і натиснути кнопку Отримати довідку.
- Обрати в розділі Довідки отримувача довідки — фізичну або юридичну особу.
- Вказати в полі Оберіть центр сертифікації ключів КНЕДП свій ключ.
- Натиснути кнопку Виберіть файл і вказати шлях до КЕП.
- Ввести пароль у полі Пароль захисту ключа.
Сервіс обробить дані та проведе ідентифікацію. Через кілька хвилин ви отримаєте архівний файл, що складається з двох документів. Для перегляду та друку довідки вам знадобиться файл у форматі .pdf.
Отримана довідка не повинна містити жодних печаток і підписів. Її достовірність підтверджується номером запиту.
Яка інформація доступна безкоштовно
У безоплатному відкритому доступі є така інформація про тих, хто був притягнутий до відповідальності за корупційні правопорушення:
- ПІБ;
- місце роботи та займана посада на момент вчинення правопорушення;
- склад такого правопорушення;
- вид покарання (стягнення);
- спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;
- вид дисциплінарного стягнення.
Також відкрито дані про юридичних осіб, причетних до таких кримінально-правових порушень:
- назва;
- юридична адреса;
- код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та ФОП;
- склад правопорушення;
- вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.
Така інформація не вважається конфіденційною, і доступ до неї не обмежується.
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