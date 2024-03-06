Як отримати довідку про відсутність корупційних правопорушень онлайн — покрокова інструкція Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Як отримати довідку про відсутність корупційних правопорушень онлайн — покрокова інструкція

Отримати довідку про відсутність корупційних правопорушень не так вже й складно. Для чого потрібен такий документ і як легко отримати його онлайн?

Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ЄДР), містить відомості щодо фізичної або юридичної особи, причетної до корупційних правопорушень, або про відсутність таких даних.

Довідка про відсутність корупційних правопорушень — для чого вона потрібна

Довідка про корупцію потрібна для участі в державних тендерах і закупівлях. Іноді виникає необхідність у цій довідці, щоб показати, що компанія не була причетна до корупційних схем і правопорушень.

Також інформація з реєстру може бути видана для перевірки відомостей про претендентів на посади, пов’язані з державним або місцевим управлінням на запит:

державних органів України,

органів влади Автономної Республіки Крим,

органів місцевого самоврядування.

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Такі відомості можуть надати правоохоронним органам у межах кримінальної або адміністративної справи, а також за запитом прокурора для контролю за дотриманням закону.

Крім того, довідку про корупцію можуть отримати фізичні особи про себе або юридичну особу, яку вони представляють.

У цьому разі документ щодо себе на основі даних, зазначених у кваліфікованому електронному підписі (КЕП), може сформувати будь-який зареєстрований користувач.

Довідка про відсутність корупційних правопорушень — як отримати

Довідка про відсутність корупційних правопорушень і виписка з Єдиного держреєстру не мають конкретного строку дії, але замовник закупівлі має право вимагати визначити його.

НАЗК довідку про корупцію видає на вимогу. Подати запит може фізична або юридична особа:

під час особистого звернення;

через законного представника;

електронною поштою;

на сайті НАЗК.

Як отримати довідку про корупцію онлайн

Для отримання довідки про відсутність корупційних правопорушень знадобляться:

заява в електронному вигляді;

електронний цифровий підпис (ЕЦП).

Для отримання документа онлайн потрібно:

Перейти на сайт ЄДР і натиснути кнопку Отримати довідку. Обрати в розділі Довідки отримувача довідки — фізичну або юридичну особу. Вказати в полі Оберіть центр сертифікації ключів КНЕДП свій ключ.

Натиснути кнопку Виберіть файл і вказати шлях до КЕП.

Ввести пароль у полі Пароль захисту ключа.



Сервіс обробить дані та проведе ідентифікацію. Через кілька хвилин ви отримаєте архівний файл, що складається з двох документів. Для перегляду та друку довідки вам знадобиться файл у форматі .pdf.

Отримана довідка не повинна містити жодних печаток і підписів. Її достовірність підтверджується номером запиту.

Яка інформація доступна безкоштовно

У безоплатному відкритому доступі є така інформація про тих, хто був притягнутий до відповідальності за корупційні правопорушення:

ПІБ;

місце роботи та займана посада на момент вчинення правопорушення;

склад такого правопорушення;

вид покарання (стягнення);

спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;

вид дисциплінарного стягнення.

Також відкрито дані про юридичних осіб, причетних до таких кримінально-правових порушень:

назва;

юридична адреса;

код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та ФОП;

склад правопорушення;

вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.

Така інформація не вважається конфіденційною, і доступ до неї не обмежується.

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