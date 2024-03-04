Боротьба з корупцією: в уряді знайшли спосіб мінімізувати ризики для будівельної галузі — Finance.ua

Боротьба з корупцією: в уряді знайшли спосіб мінімізувати ризики для будівельної галузі Сьогодні 08:06 — Нерухомість

Боротьба з корупцією: в уряді знайшли спосіб мінімізувати ризики для будівельної галузі, Фото: vn.com.ua

В українському уряді знайшли спосіб прибрати один з найбільших корупційних ризиків для будівельної галузі.

Про це повідомила Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

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За її словами, важливими кроками цифровізації містобудування в процесі відновлення країни має стати:

можливість надання права розпочати будівництво автоматично без участі чиновника в електронній системі;

блокування проєктної документації з порушеннями;

запровадження опції автоматичної видачі містобудівних умов та обмежень.

«Зараз абсолютно типова історія, коли одні девелопери вимушені, умовно кажучи, стояти з простягнутою рукою перед ОМС, щоб отримати містобудівні умови та обмеження, в той час, як недобросовісні гравці просто домовляються з відповідними органами на місцях. Тому з корупційними проявами слід боротися саме на рівні такого посередництва. Це можливо тільки за рахунок автоматизації тих процесів, які раніше у ручному режимі здійснювали чиновники», — пояснила парламентарка.

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Шуляк повідомляє, що нині вже ведеться спільна робота з Мінвідновленням, Мінцифрою та Кабміном по створенню електронного містобудівного кадастру державного рівня. Вона сподівається, що вже до кінця поточного року продукт запустять повністю.

Цифровізація будівельної сфери розпочалась у липні 2020 року, коли відбувся запуск е-системи у сфері будівництва. Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ) стане частиною майбутнього містобудівного кадастру державного рівня.

Завдяки її запуску, зараз велика частина будь-яких зловживань зупиняється на етапі спроб і держава завдяки цьому заощаджує мільярди гривень щорічно.

«Реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівництва наразі становить 1,5 млрд гривень на рік. Загалом держава зекономила 10 млрд грн завдяки тому, що цифровізація виключає людський чинник», — зазначила Шуляк.

Довідка Finance.ua:

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