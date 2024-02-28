У яких областях українці найактивніше використовують житлові сертифікати єВідновлення — статистика Сьогодні 15:30 — Нерухомість

У яких областях українці найактивніше використовують житлові сертифікати єВідновлення — статистика, Фото: gwaramedia.com

Серед областей — лідерів у використанні житлових сертифікатів єВідновлення на сьогодні Київська, Харківська, Миколаївська і Чернігівська області.

Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

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«Мешканці цієї четвірки областей придбали нові домівки на загальну суму в 1,7 млрд грн при тому, що сукупно по Україні витрачено на купівлю нового житла за рахунок сертифікатів 2 млрд гривень», — заявила Шуляк.

Беззаперечний лідер — Київщина. Вона йде зі значним відривом від інших областей, оскільки тут на нові домівки українці обміняли 380 сертифікатів.

Інші області:

121 житловий сертифікат на загальну суму в 178 млн грн використали власники на Харківщині;

86 житлових сертифікатів на загальну суму в 89 млн використали на Миколаївщині;

60 сертифікатів на суму в 83 млн використали власники на нове житло на Чернігівщині.

Використання сертифікату на придбання житла

Використати житловий сертифікат можна для обміну не тільки на квартиру, але і на придбання приватного будинку на первинному і вторинному ринках.

Найбільше українці обирають саме вторинку — на таке житло обміняли 92% сертифікатів єВідновлення.

«Виправити це у найближчому майбутньому дасть можливість поєднання програм єВідновлення і коштів програми єОселі. Таку можливість вже офіційно передбачили», — додала Шуляк.

Використаний сертифікат означає, що його власник підписав угоду купівлі-продажу житла на первинному або вторинному ринку. Але спершу, ніж це зробити, власник сертифіката єВідновлення має відповідні кошти забронювати. Це означає, що людина вже визначилась з тим, яку квартиру або будинок незабаром придбає.

Наразі українці забронювали кошти по 131 сертифікату на загальну суму в 282 млн.

Як укласти договір купівлі - продажу нового житла

Перш ніж укладати угоду купівлі-продажу нового житла громадянин повинен анулювати своє право власності на житло, яке було знищено ворогом. Зробити це необхідно протягом 30 днів з моменту бронювання коштів — не раніше.

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Нещодавно цю процедуру спростили — замість того, щоб звертатися до БТІ власник сертифіката єВідновлення може звернутися до будь-якого ЦПАПу або нотаріуса, в який є доступ до РПЗМ — реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Інфографіка: sluga-narodu.com

Фінансування програми за рахунок російських активів

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури зазначили, що для фінансування програми єВідновлення планується використовувати заарештовані російські активи, які на сьогодні становлять близько 17 млрд грн.

«Розраховуємо, що наші міжнародні партнери також направлять заарештовані російській активи на відбудову житла, адже чітко бачитимуть, що механізм компенсації є прозорим та ефективним», — пояснили в міністерстві.

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Нагадаємо, українці, які отримали виплати для відбудови пошкоджених домівок за програмою єВідновлення, зможуть подати звіт про виконаний ремонт на порталі Дія, а також через ЦНАП або нотаріуса. Раніше зробити це можна було лише через застосунок Дія.

Довідка Finance.ua:

у 2024 році планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації за пошкоджене й зруйноване житло за програмою «єВідновлення». Це дозволить забезпечити житлом 1 млн українців.

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