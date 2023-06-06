Бізнес тепер теж може приєднатися до програми "єВідновлення" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес тепер теж може приєднатися до програми "єВідновлення"

Особисті фінанси
31
Бізнес тепер теж може приєднатися до програми "єВідновлення"
Бізнес тепер теж може приєднатися до програми "єВідновлення"
Представники бізнесу, які займаються продажем будівельних матеріалів та наданням послуг з ремонту житла, відсьогодні можуть підключитися до програми державної допомоги «єВідновлення».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
«До програми державної допомоги єВідновлення зможе підключитися бізнес, який займається продажем будівельних матеріалів та наданням послуг з ремонту житла. Зокрема, такий бізнес має працювати за такими MCC-кодами продавця: 1520: генеральні підрядники — житлове і торгове будівництво; 5211: магазини будівельних матеріалів та пиломатеріалів; 5231: магазини скла, фарби та шпалер», — сказано в повідомленні.

Як подати заяву на участь в програмі?

Для участі в програмі уповноважена особа компанії має заповнити заявку на порталі Дія. Для цього потрібно перейти на порталі в «Послуги» — «Підприємництво» та обрати «Приєднатися до єВідновлення як бізнес». Посилання на підключення до програми.
Статус розгляду заяви можна буде відстежувати в реальному часі в кабінеті на порталі Дія.
Повідомлення про приєднання до програми єВідновлення прийде на електронну пошту, зазначену уповноваженою особою.
Нагадаємо, уряд допрацював деталі програми «єВідновлення», яка дозволяє отримати компенсацію за пошкоджене житло. Тепер відповідну заяву можна буде подати без «Дії» або смартфона.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.