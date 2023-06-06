Бізнес тепер теж може приєднатися до програми "єВідновлення" — Finance.ua

Бізнес тепер теж може приєднатися до програми "єВідновлення" Сьогодні 12:21 — Особисті фінанси

Бізнес тепер теж може приєднатися до програми "єВідновлення"

Представники бізнесу, які займаються продажем будівельних матеріалів та наданням послуг з ремонту житла, відсьогодні можуть підключитися до програми державної допомоги «єВідновлення».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«До програми державної допомоги єВідновлення зможе підключитися бізнес, який займається продажем будівельних матеріалів та наданням послуг з ремонту житла. Зокрема, такий бізнес має працювати за такими MCC-кодами продавця: 1520: генеральні підрядники — житлове і торгове будівництво; 5211: магазини будівельних матеріалів та пиломатеріалів; 5231: магазини скла, фарби та шпалер», — сказано в повідомленні.

Як подати заяву на участь в програмі?

Для участі в програмі уповноважена особа компанії має заповнити заявку на порталі Дія. Для цього потрібно перейти на порталі в «Послуги» — «Підприємництво» та обрати «Приєднатися до єВідновлення як бізнес». Посилання на підключення до програми.

Статус розгляду заяви можна буде відстежувати в реальному часі в кабінеті на порталі Дія.

Повідомлення про приєднання до програми єВідновлення прийде на електронну пошту, зазначену уповноваженою особою.

Нагадаємо, уряд допрацював деталі програми «єВідновлення», яка дозволяє отримати компенсацію за пошкоджене житло. Тепер відповідну заяву можна буде подати без «Дії» або смартфона.

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