Програма "єВідновлення". Кабмін змінив умови подачі заявки для частини громадян — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Програма "єВідновлення". Кабмін змінив умови подачі заявки для частини громадян

47
Український уряд допрацював деталі програми «єВідновлення», яка дозволяє отримати компенсацію за пошкоджене житло. Тепер відповідну заяву можна буде подати без «Дії» або смартфона.
Про це повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну у вівторок, 30 травня.
«Ми продовжуємо програму допомоги на ремонт пошкодженого майна „єВідновлення“. На сьогодні вже подано понад 15 000 заяв, регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об'єктів нерухомості. Тому сьогодні допрацьовуємо деталі, аби програма діяла максимально ефективно та зрозуміло для наших громадян», — розповів Шмигаль.
Він зауважив, що відтепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати й ті, у кого немає «Дії» або смартфона. Для цього необхідно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді. Там вам допоможуть заповнити заявку.
«Ми деталізуємо питання щодо оскарження дій чи бездіяльності комісій, які, власне, займаються обстеженням пошкодженого майна. Також для консультацій по програмі „єВідновлення“ можна буде звернутися на урядову гарячу лінію за номером 15−45», — сказав прем'єр.

Довідка Finance.ua:

  • Українська влада запустила програму, у рамках якої жителі країни можуть отримати виплати до 200 тисяч гривень у разі, якщо їхнє житло пошкоджено внаслідок російської війни. Заявки на отримання коштів можна подати у «Дії».
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.