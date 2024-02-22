Сертифікат єВідновлення можна використовувати з державною програмою єОселя: Рада ухвалила закон — Finance.ua

Сертифікат єВідновлення можна використовувати з державною програмою єОселя: Рада ухвалила закон Сьогодні 16:46 — Особисті фінанси

Сертифікат єВідновлення можна використовувати з державною програмою єОселя: Рада ухвалила закон

Житловий сертифікат єВідновлення відтепер можна використовувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки єОселя.

Як повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, очільниця політичної партії «Слуга народу», заступниця керівника однойменної парламентської фракції Олена Шуляк, відповідний законопроєкт — № 10 208, підтримали в другому читанні депутати Верховної Ради.

Що змінюється

Відтепер власники зруйнованого житла мають більше можливостей для придбання нової оселі.

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Якщо вартість обраної ними нової домівки вища, ніж сума, передбачена житловим сертифікатом єВідновлення, вони можуть отримати решту суми за рахунок коштів державного іпотечного кредитування єОселя, скористатись яким можна як на первинному, так і на вторинному ринку.

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Як зазначила Шуляк, до можливості використовувати сертифікати єВідновлення для придбання житла на первинному ринку українці поки придивляються — станом на 22 лютого в таке житло інвестували лише 14 власників сертифікатів єВідновлення.

«Однак розширення можливостей використати сертифікат, після набуття чинності законопроєкту № 10 208, може пожвавити цей процес», — додала вона.

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Водночас станом на 22 лютого, українці використали вже 864 житлових сертифікати єВідновлення на придбання нових осель. Йдеться як про квартири, так і про приватні будинки. Більшість угод — 92%, стосуються придбання житла на вторинному ринку.

Загальна сума використаних сертифікатів — 1,8 млрд гривень.

Загалом же, станом на цей день було сформовано 3368 житлових сертифікатів на суму в 6 млрд гривень.

Нагадаємо, українці, які отримали виплати для відбудови пошкоджених домівок за програмою єВідновлення, зможуть подати звіт про виконаний ремонт на порталі Дія, а також через ЦНАП або нотаріуса. Раніше зробити це можна було лише через застосунок Дія.

Довідка Finance.ua:

раніше українцям спростили процес анулювання права власності на знищене житло;

щоб припинити право власності на знищене житло, без чого неможливе укладання угоди купівлі-продажу нової домівки, відтепер достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Його можна отримати у нотаріуса, державного реєстратора у ЦНАПі, а також у міськраді громади, де знаходиться знищений об'єкт нерухомості.



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