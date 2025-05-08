Європарламент продовжив «торговельний безвіз» для українських сталі та заліза ще на три роки — Finance.ua

Європарламент продовжив «торговельний безвіз» для українських сталі та заліза ще на три роки Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

Європарламент продовжив «торговельний безвіз» для українських сталі та заліза ще на три роки

Європейський парламент на три роки продовжив так званий «торговельний безвіз» — призупинення дії квот та митних зборів — для українських заліза та сталі, беручи до уваги, що з 6 червня 2025 року завершиться дія загальних автономних торговельних заходів для українських товарів, які експортуються в Європейський Союз.

Про це йдеться в тексті законодавчої резолюції Європарламенту «Призупинення дії окремих частин Регламенту (ЄС) 2015/478 щодо імпорту української продукції до Європейського Союзу», затвердженої у четвер, 8 травня 2025 року, що є в розпорядженні «Європейської правди».

Резолюція Європарламенту продовжить безмитний імпорт в ЄС з України сталі та заліза до 5 червня 2028 року.

«Наразі Єврокомісія працює над довгостроковим рішенням для забезпечення більшої економічної прозорості у торговельних відносинах між ЄС та Україною», — повідомили у пресслужбі Європарламенту.

«Українська металургійна промисловість є основою економіки України. Вона продовжує працювати, незважаючи на те, що багато працівників пішли на фронт, а заводи піддаються жорстоким атакам з боку росії», — заявила доповідачка Європарламенту, євродепутатка зі Швеції Карін Карлсбро (група Renew).

За резолюцію проголосували 354 депутати Європарламенту, проти — 147, утрималися — 53.

Законодавча резолюція набуде чинності після її затвердження Радою ЄС та офіційної публікації.

Європейська правда За матеріалами:

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