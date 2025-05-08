Європарламент продовжив «торговельний безвіз» для українських сталі та заліза ще на три роки — Finance.ua
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Європарламент продовжив «торговельний безвіз» для українських сталі та заліза ще на три роки

Казна та Політика
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Європарламент продовжив «торговельний безвіз» для українських сталі та заліза ще на три роки
Європарламент продовжив «торговельний безвіз» для українських сталі та заліза ще на три роки
Європейський парламент на три роки продовжив так званий «торговельний безвіз» — призупинення дії квот та митних зборів — для українських заліза та сталі, беручи до уваги, що з 6 червня 2025 року завершиться дія загальних автономних торговельних заходів для українських товарів, які експортуються в Європейський Союз.
Про це йдеться в тексті законодавчої резолюції Європарламенту «Призупинення дії окремих частин Регламенту (ЄС) 2015/478 щодо імпорту української продукції до Європейського Союзу», затвердженої у четвер, 8 травня 2025 року, що є в розпорядженні «Європейської правди».
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«Наразі Єврокомісія працює над довгостроковим рішенням для забезпечення більшої економічної прозорості у торговельних відносинах між ЄС та Україною», — повідомили у пресслужбі Європарламенту.
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«Українська металургійна промисловість є основою економіки України. Вона продовжує працювати, незважаючи на те, що багато працівників пішли на фронт, а заводи піддаються жорстоким атакам з боку росії», — заявила доповідачка Європарламенту, євродепутатка зі Швеції Карін Карлсбро (група Renew).
За резолюцію проголосували 354 депутати Європарламенту, проти — 147, утрималися — 53.
Законодавча резолюція набуде чинності після її затвердження Радою ЄС та офіційної публікації.
За матеріалами:
Європейська правда
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