НБУ не планує вмикати «друкарський верстат» — дефіцит покриють без емісії — Finance.ua
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НБУ не планує вмикати «друкарський верстат» — дефіцит покриють без емісії

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НБУ не планує вмикати «друкарський верстат» — дефіцит покриють без емісії
НБУ не планує вмикати «друкарський верстат» — дефіцит покриють без емісії
Національний банк України переконаний, що зараз немає ані потреби, ані підстав відкривати емісійний канал для покриття дефіциту держбюджету.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, передає УНН.
За словами Пишного, питання покриття дефіциту — це зона відповідальності Мінфіну. Водночас Нацбанк має досвід і напрацьовані механізми на випадок, якщо виникне потреба в діалозі з урядом щодо альтернатив емісії.
«Якщо виникне потреба сідати й обговорювати відповідні заходи для того, щоб покрити додаткову бюджетну потребу без застосування емісійних джерел — ми це будемо робити. У нас є відповідний досвід», — наголосив він.
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Пишний нагадав, що за три роки повномасштабної війни подібні потреби виникали неодноразово. І кожного разу вдавалося знаходити джерела фінансування, які не ставили під загрозу макрофінансову стабільність.
Голова НБУ також зазначив, що бачить позитивну динаміку у мобілізації доходів до бюджету, а також потенціал внутрішнього боргового ринку та належний рівень ліквідності.
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«Я переконаний, що не буде потреби та підстав для відкриття емісійного каналу. Ми знаємо, як діяти, якщо така потреба все ж виникне — максимально ефективно і без шкоди для макроекономічної стабільності», — підсумував Пишний.
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в парламенті 5 червня заявив, що Кабінет міністрів найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік, оскільки фінансування на Збройні Сили не вистачає.
Крім того, Міністерство фінансів планує державний бюджет на 2026 рік на основі більш песимістичного сценарію — продовження війни протягом усього наступного року.
За матеріалами:
Finance.ua
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