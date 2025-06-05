Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

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Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

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Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Правління Національного банку 5 червня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
«Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення», — заявили в НБУ.
У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% Нацбанк утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося квітневим макропрогнозом.
Пом’якшення процентної політики стане можливим лише після остаточного проходження піку цінового сплеску та зниження ризиків закріплення інфляції на високому рівні. Водночас, якщо виникне потреба посилити монетарні умови, НБУ буде готовий ужити додаткових заходів.
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Регулятор очікує, що зовнішнє фінансування надходитиме в достатніх обсягах, що даватиме змогу зберігати макрофінансову стійкість.
Так, з початку року Україна отримала $18 млрд офіційного фінансування. Ритмічні надходження зовнішньої допомоги дають змогу фінансувати критичні видатки бюджету, а також підтримувати належний рівень міжнародних резервів і, відповідно, стійку ситуацію на валютному ринку. НБУ очікує, що значний рівень міжнародної підтримки зберігатиметься й надалі. Цьому, зокрема, сприятиме досягнення угоди на рівні персоналу за восьмим переглядом програми розширеного фінансування з МВФ.
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Нагадаємо, 17 квітня правління НБУ ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%. Водночас члени Комітету з монетарної політики Національного банку України очікували повернення до обережного пом’якшення процентної політики лише після проходження піку цінового сплеску і зниження ризиків закріплення інфляції на двознаковому рівні.
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За матеріалами:
Finance.ua
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