МВФ рекомендував Нацбанку підвищувати облікову ставку до кінця року — Finance.ua

МВФ рекомендував Нацбанку підвищувати облікову ставку до кінця року Сьогодні 08:30 — Кредит&Депозит

МВФ рекомендував Нацбанку підвищувати облікову ставку до кінця року

Національний банк, залежно від майбутніх показників інфляції та суттєвого погіршення інфляційних очікувань, має бути готовим до подальшого підвищення облікової ставки. У відповідь на інфляційний тиск НБУ має посилити монетарну політику.

Про це йдеться в оновленій програмі розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом.

«Для боротьби з інфляцією та закріплення інфляційних очікувань НБУ посилив свою монетарну політику. Водночас інфляційні очікування деяких економічних агентів нещодавно погіршилися, головним чином через несподіванку інфляції в листопаді, а також зниження реальної дохідності гривневих депозитів ex-ante. Подальше посилення монетарної політики в першій половині року є виправданим, і залежно від майбутніх показників інфляції НБУ має бути готовим до подальшого підвищення облікової ставки, якщо інфляція продовжить зростати або якщо інфляційні очікування істотно погіршаться», — вважає МВФ.

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Очікується, що такі дії разом із поліпшенням енергетичної ситуації та сприятливою базою порівняння мають призвести до сповільнення інфляції в другому півріччі 2025 року, що уможливить повернення до циклу пом’якшення у 2026 році після тривалого періоду жорсткості монетарної політики. До кінця 2027 року в такому разі передбачається повернення інфляції до цільового показника 5%.

Крім того, у МВФ вважають, що валютні інтервенції мають бути спрямовані на обмеження надмірної волатильності обмінного курсу, не ставлячи під загрозу його амортизаційну роль.

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«Роль обмінного курсу як амортизатора має бути посилена; пристосування обмінного курсу до ринкових умов допоможе захистити резерви, особливо з огляду на підвищені ризики, і запобігти накопиченню зовнішніх дисбалансів, що має фундаментальне значення для відновлення середньострокової зовнішньої життєздатності», — зазначили у Фонді.

Нагадаємо, з 7 березня НБУ збільшив облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних, реагуючи на зростання інфляції з 12,9% до 13,4%. Це підвищення облікової ставки вже третє з середини грудня 2024 року. До цього Нацбанк утримував її пів року на рівні 13%, до якого її знизили з 25% із липня 2023 року в сім етапів.

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