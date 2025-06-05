НБУ повідомив, як зростають гривневі вклади населення — Finance.ua

НБУ повідомив, як зростають гривневі вклади населення Сьогодні 16:00 — Кредит&Депозит

НБУ повідомив, як зростають гривневі вклади населення

На початку 2025 року місячний приріст гривневих вкладів населення на строк понад 3 місяці не перевищував 2 млрд грн, а в березні він зріс до 4 млрд грн, у квітні-травні — до 5−6 млрд грн.

Про це повідомляє Національний банк.

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Депозити

З початку року і на кінець травня такі строкові депозити населення зросли на 19 млрд грн, а вкладення в гривневі ОВДП — на 11 млрд грн.

Також поліпшилася і строковість гривневих заощаджень: збільшився інтерес до депозитів на 6−12 місяців, а також довгострокових ОВДП.

Попит на валюту

Зростання гривневих вкладів сприяло суттєвому зниженню чистого попиту населення на валюту до близько 200 млн дол. США на місяць у квітні-травні порівняно з 1,5 млрд дол. США в січні.

Це пом’якшило ефект сезонного зростання потреб підприємств у валюті, що стало важливим чинником збереження стійкої ситуації на валютному ринку, контрольованості очікувань та стримування цінового тиску.

Облікова ставка

Як зазначилив НБУ, збереження облікової ставки на рівні 15,5% дасть змогу і надалі забезпечувати належні монетарні умови для розвороту інфляційного тренду в найближчі місяці. Водночас очікується, що це рішення не матиме негативного впливу на динаміку кредитування.

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Довідка Finance.ua:

Українці все більше звертаються по мікрокредити. Як свідчить статистика Опендатабот, лише за 1 кв. 2025 року громадяни взяли кредитів у мікрофінансових організаціях (МФО) на 12,72 млн грн — це 2,17 млн договорів позики (+8% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році).

У червні на депозитний сектор впливатиме ціла сукупність факторів. Зокрема, поточний рівень інфляції. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв. За словами банкіра, чим меншим буде тиск споживчих цін на гривню, тим більша кількість громадян може скористатися вигідними пропозиціями від банків та розмістити кошти.

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