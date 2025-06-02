Українці беруть більше кредитів, проте на менші суми — статистика Сьогодні 10:04 — Кредит&Депозит

Українці беруть більше кредитів, проте на менші суми — статистика

на 12,72 млн грн — це 2,17 млн договорів позики (+8% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році). Українці все більше звертаються по мікрокредити. Як свідчить статистика Опендатабот , лише за 1 кв. 2025 року громадяни взяли кредитів у мікрофінансових організаціях (МФО)— це 2,17 млн договорів позики (+8% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році).

Основні показники

Хоча кількість позик і зросла, та середня сума виданих кредитів зменшилася — на 2% порівняно з відповідним періодом торік, і наразі становить 5 858 грн. Цей показник впав уперше за два роки, хоча до цього середній чек лише зростав.

Середній показник оформлення мікропозик незначно зріс — з 693 тисяч до 724 тисячі договорів на місяць.

Найчастіше укрїнці беруть середньострокові позики: кількість мікрокредитів на термін від 93 днів до 1 року становить 63% від усієї кількості.

Водночас громадяни почали брати більше довгострокових кредитів: частка позик в МФО на термін від 1 до 2 років складає 3,6%, що демонструє збільшення у 15 разів.

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Короткі позики (до 31 дня) додали у популярності: їх частка зросла з 14,5% до 24%. А ось частка позик строком від 32 до 92 днів зменшилась більш, ніж у 5 разів, з 16,5% до 3%.

А що з боргами

Що стосується неповернення кредитів, то тут ситуація така:

борги українців перед МФО сягнули 24,28 млрд грн станом на 1 квітня 2025 року;

показник зріс удвічі, порівняно з даними за початок повномасштабної війни;

за 1 кв. цього року борг виріс на 4,3 млрд грн або 22%.

Водночас, як свідчать свіжі дані Нацбанку, борги українців не зменшилися на 2,7 млрд грн, як було у минулих звітах, а навпаки зросли на 1,4 млрд грн наприкінці 2024 року. Загалом за 2024 рік борг зріс удвічі — на 10,7 млрд грн.

Як не переплачувати за кредитом

Варто пам’ятати, що досить часто за позику в МФО треба платити. Тож, щоб уникнути зайвих витрат для вашого гаманця, рекомендуємо дуже уважно читати кредитний договір, відповідально ставитися до позичених коштів та вчасно їх повертати.

Ось ще кілька корисних порад:

Порівнюйте пропозиції

Не поспішайте брати перщий-ліпший кредит — краще перевірити кілька варіантів та порівняти реальну річну ставку, а не вестися на привабливий відсоток у рекламах.

Порахуйте повну вартість кредиту

З’ясуйте ровну реальну вартість позики, враховуючи усі комісії. Також поцікавтеся, чи включені до кредиту додаткові послуги.

Уникайте кредитів із плаваючою ставкою

Фіксована ставка — це краще і більш надійно, адже змінні ставки можуть зрости, через що вам доведеться сплачувати більше.

Читайте договір до підписання

Виділіть час, не кваптеся і перечитайте документ — навіть те, що написано дрібним шрифтом. Не соромтеся перепитувати те, що вам не зрозуміло — це ваші гроші і, передусім, ваша відповідальність.

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