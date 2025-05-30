Частка непрацюючих кредитів в Україні продовжує скорочуватися — Finance.ua
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Частка непрацюючих кредитів в Україні продовжує скорочуватися

Кредит&Депозит
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Частка непрацюючих кредитів в Україні продовжує скорочуватися
Частка непрацюючих кредитів в Україні продовжує скорочуватися
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня 2025 року скоротилася до 28,3%, або на 2 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку України.
У Нацбанку також назвли ключовий чинник скорочення частки NPL — ним став приріст кредитного портфеля, однак і обсяг NPL скорочується.
Обсяг NPL за січень — квітень скоротився на 8,1 млрд грн, натомість обсяг валових кредитів у банках за цей період зріс на 62,5 млрд грн.
Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків та одночасно в роздрібному і в корпоративному портфелях — до 14,2% та 36,6% відповідно.
Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк» та старих безнадійних боргів у державних банках частка NPL у банківській системі становить 17,0%.
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Нагадаємо, з 2025 року банки перейшли до визначення непрацюючих кредитів NPL за оновленою методологією згідно з вимогами ЄС, що не мало суттєвого впливу на частку NPL з огляду на виважені підходи фінансових установ до оцінки ризиків та хорошу якість кредитного портфеля, водночас сприяло прозорості сектору.
Напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 01 березня 2022 року.
Нагадаємо, експерт прогнозує зниження частки непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі в 2025 році до 27−25%, якщо збережуться нинішні тенденції в економіці України.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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