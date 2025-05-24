За яких умов частка непрацюючих кредитів продовжить знижуватися: прогноз експерта — Finance.ua

За яких умов частка непрацюючих кредитів продовжить знижуватися: прогноз експерта Сьогодні 19:12 — Кредит&Депозит

За яких умов частка непрацюючих кредитів продовжить знижуватися: прогноз експерта

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі в 2025 році може знизитися до 27−25%, якщо збережуться нинішні тенденції в економіці України.

Про це заявив партнер, заступник керівника практики по роботі з NPL та Due Diligence адвокатського об’єднання Investment Lawyer Group Юрій Пінчук, коментуючи статистику Національного банку України.

Що варто робити для зниження NPL

Як повідомлялося, за даними НБУ за перший квартал 2025 року, частка NPL у банківському секторі знизилася до 28,6%, що на 1,7 відсоткового пункту (в.п.) менше, ніж на початку цього року, і на 8,8 в.п. менше, ніж на початку 2024 року (37,4%).

За його словами, для подальшого зниження показника NPL в Україні, необхідно розвивати вторинний ринок боргів, спрощувати судові процедури та посилювати захист прав кредиторів.

Де найбільше проблемних кредитів

Пінчук зауважив, найбільша частка проблемних кредитів традиційно концентрується у корпоративному секторі (37% станом на 1 квітня), особливо в галузях, чутливих до економічних криз, таких як будівництво, нерухомість та промисловість.

«У фізичних осіб ситуація суттєво краща завдяки більшій фінансовій дисципліні та стабільності доходів (14,3%). Тому зусилля банків у розчищенні портфелів мають бути зосереджені насамперед на корпоративних клієнтах та на пошуку ефективних механізмів стягнення або продажу прав вимоги за їхніми боргами», — підкреслює Пінчук.

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Експерт також нагадав, що основна частина непрацюючих активів у банківській системі продовжує зосереджуватися в державних банках, де вона за підсумками першого кварталу становила 41,1%, що на 1,9 в.п. менше, ніж було на початку року.

«На 2025 рік очікується, що державні банки активніше застосовуватимуть механізм продажу прав вимоги за проблемними кредитами, що прямо рекомендується НБУ як один із найефективніших способів очищення балансів. Успішна реалізація цієї стратегії можлива за умови усунення адміністративних бар’єрів та забезпечення прозорих процедур», —зазначив Пінчук.

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