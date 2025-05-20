Що робити, якщо не виходить вчасно погасити кредит — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Що робити, якщо не виходить вчасно погасити кредит Сьогодні 12:40 — Кредит&Депозит

Що робити, якщо не виходить вчасно погасити кредит

Сьогодні, коли життя українців проходить у ритмі викликів та нестабільності, кредитні продукти стали поширеним способом вирішення фінансових потреб. Проте іноді, навіть попри відповідальність позичальника, життя підкидає непередбачувані обставини, що ускладнюють своєчасне виконання фінансових зобов’язань. Саме тому важливо не лише усвідомлено підходити до оформлення кредиту, а й розуміти, як діяти, якщо виникає проблема з його вчасним погашенням.

Компанія Moneyveo завжди виступає за конструктивну співпрацю з клієнтами та готова допомагати у вирішенні складних ситуацій. Адже причини, через які позичальник не може своєчасно виконати зобов’язання за кредитним договором, можуть бути різними — від тимчасової втрати доходу чи непередбачених витрат (лікування, навчання тощо) до помилки в розрахунках при плануванні особистих фінансів.

Анна Пархоменко, директор юридичного департаменту Moneyveo, зазначає:

«Головне — не ігнорувати проблему. Щойно ви розумієте, що не зможете виконати зобов’язання, одразу зверніться до кредитора. Це допоможе уникнути додаткових витрат і дозволить розглянути альтернативні варіанти вирішення ситуації».

Підтримуйте зв’язок із представниками компанії: фахівці з врегулювання заборгованості допоможуть знайти оптимальний варіант — часткова оплата, зміна графіка платежів або продовження пільгового періоду користування кредитом, якщо це передбачено умовами.

«Реструктуризація — це можливість домовитись про зміну графіка погашення. На цей період проценти за кредитом не нараховуються, а вся сума боргу ділиться на рівні частини, які сплачуються поступово. Але важливо дотримуватись узгодженого графіка. Якщо клієнт порушує умови, дія угоди припиняється, і нарахування поновлюється за стандартними умовами», — пояснює Анна Пархоменко.

Щоб скористатись реструктуризацією, необхідно звернутись до компанії та внести часткову оплату боргу — це підтвердження готовності до врегулювання. Компанія розглядає кожну ситуацію індивідуально, і якщо є об’єктивні підстави, може погодитися на поступове погашення.

Разом із тим експерти не радять вдаватись до ризикованих рішень. «Не варто брати новий кредит для погашення попереднього — це лише посилює фінансове навантаження. Також не радимо ігнорувати дзвінки кредитора або затягувати з вирішенням. Навіть проста комунікація дозволяє уникнути значних витрат і зберегти свою фінансову репутацію», — наголошує Анна.

У Moneyveo клієнтам доступні два продукти: кредитна лінія Smart та кредит з графіком погашення Trend. За продуктом Smart надається Дисконтний період — від 3 до 65 днів. У межах цього періоду діють знижені процентні ставки, і його можна продовжувати, якщо клієнт вчасно сплачує нараховані проценти. Це дозволяє користуватись кредитом на вигідних умовах без додаткового навантаження.

Для продуктів Smart і Trend продовження строку дії договору не передбачено. Кредитний договір Smart укладається одразу на 5 років, а Trend — на строк від 2 до 6 місяців. При цьому ви завжди можете здійснити дострокове погашення будь-якого з продуктів. Також для Smart передбачений такий інструмент, як пролонгація — тобто продовження Дисконтного періоду. Але якщо виникає прострочення, фахівці компанії можуть запропонувати реструктуризацію заборгованості. Це стандартна юридична процедура, яка передбачає зміну порядку виплат.

Важливо розуміти, що ухилення від виконання зобов’язань негативно впливає на кредитну історію. Ця інформація фіксується і враховується іншими кредитними установами. Тому навіть за умови хорошого заробітку в майбутньому, клієнт може зіткнутися з відмовами у фінансуванні.

Кредит — це не просто фінансовий інструмент, це також відповідальність. Вчасне реагування, відкритість до діалогу і готовність співпрацювати з кредитором — це ключ до фінансової стабільності. Щоб уникнути подібних труднощів у майбутньому, варто вести облік доходів і витрат, формувати фінансову подушку хоча б на 3 місяці життя, не перевищувати комфортний рівень кредитного навантаження (до 30% щомісячного доходу) та оформлювати кредит лише з чітким розумінням умов і термінів погашення.

Команда Moneyveo завжди відкрита до діалогу і підтримує практику відповідального кредитування. «Ми готові допомагати нашим клієнтам не лише на етапі оформлення кредиту, а й у складних життєвих обставинах. Вчасне звернення — це перший крок до збереження фінансового контролю», — зазначає Анна Пархоменко.

Кредит — це зручний інструмент за умови обдуманого використання.

Кредитний продукт Smart:

1) Реальна річна процентна ставка від 1460,26% до 2221,34% річних

2) Сума кредиту від 500,00 грн до 40000,00 грн

3) Строк до 5 років

Кредитний продукт Trend:

Реальна річна процентна ставка від 617,21% до 793,87% річних Сума кредиту від 2 200,00 грн. до 45500,00 грн. Разова комісія від 10% до 30% від чистої суми кредиту, ануїтетне погашення — раз в місяць Строк від 2 до 6 місяців

Контактна інформація:

ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА». Ліцензія НБУ від 08.03.2024 р. на надання коштів та банківських металів у кредит, безстрокова. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15-Б, 1-й поверх. Служба підтримки: 0 800 21 9393 з 09:00 до 21:00 без вихідних. Email: support@moneyveo.ua . Деталі на moneyveo.ua

За матеріалами: Moneyveo

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