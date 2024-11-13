Украина нарастила объемы годового производства ОПК до $30 миллиардов — Finance.ua

Украина нарастила объемы годового производства ОПК до $30 миллиардов Вчера 14:27 — Казна и Политика

Украина нарастила объемы годового производства ОПК до $30 миллиардов

Украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса уже способны ежегодно производить продукцию общей стоимостью 30 млрд дол. США.

Об этом сообщил в Телеграме министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин.

«В общей сложности — 30 миллиардов долларов годовой способности. Нам есть, куда расти, но и нам есть чем гордиться», — отметил Сметанин.

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Он отметил, что Украина уже наладила серийное производство всей номенклатуры минометных и артиллерийских полнокомплектных выстрелов, включая производство 155-мм снарядов.

«Мы достигли многого! 800+ предприятий, 300 тысяч работников оборонки. Огромный спектр продукции: от дронов до крупной бронированной техники», — подчеркнул министр.

Кроме того, в Украине ежемесячно производится до 20 самоходных артиллерийских установок — больше, чем в любой стране свободного мира.

Также Украина получает сотни миллионов долларов иностранных инвестиций в сектор ОПК, открыли совместные предприятия с гигантами оборонной промышленности. У нас есть собственные «мавики», разработки в направлении роев дронов, внедрение искусственного интеллекта.

По словам Сметанина, росту ОПК способствовало в частности упрощение законодательства, доступное кредитование, открытие рынка взрывчатых веществ для частного бизнеса. Благодаря этим шагам наши вооруженные силы получают все больше и больше вооружения именно украинского производства.

Укрінформ По материалам:

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