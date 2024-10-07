В Украине создадут электронный каталог производителей комплектующих к ОПК — Finance.ua

В Украине создадут электронный каталог производителей комплектующих к ОПК Сегодня 19:45 — Казна и Политика

В скором времени в Украине заработает Библиотека комплектующих — электронный каталог производителей компонентов для предприятий оборонного сектора.

Об этом на инвестиционном форуме Defense Tech Valley сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.

«Одним из более слабых мест сегодня есть коммуникация между производителями комплектующих. Поэтому сейчас мы уже готовим цифровой проект, который будет называться Библиотека комплектующих. Он будет синхронизирован с „Дією“, и компании по своим запросам могут видеть, какие компоненты производятся в Украине, найти контакты этих производителей», — сказала Гвоздяр.

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По ее словам, проект будет готов уже через месяц. В настоящее время идет наполнение библиотеки. Планируется, что к нему присоединится несколько сот производителей. Впоследствии и сами компании смогут добавлять себя в библиотеку.

Как отметила заместитель министра, верификация компании в «Дією» через код ЕГРПО исключит возможность попадания в каталог «врагов или других людей».

«Это будет цифровая площадка для облегчения поиска партнеров. Наши пользователи будут заходить через код ЕГРПО, мы будем понимать, что это разработчики», — пояснила Гвоздяр.

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Она отметила, что вопросу отечественного производства комплектующих уделяется много внимания, ведь локализация по этому направлению будет иметь для украинской экономики положительный эффект.

«С одной стороны мы понимаем, что изготовление комплектующих в Украине будет немного дороже, но мы к этому готовы. Ибо, с другой стороны, мы получим контроль качества, логистическое плечо будет короче. Также гораздо проще будет договориться о доработке определенных компонентов или об их изменении», — отметила замминистра.

Укрінформ По материалам:

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