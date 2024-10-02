Минобороны прогнозирует рост инвестиций в ОПК — Finance.ua

Минобороны прогнозирует рост инвестиций в ОПК Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Министерство обороны уже инвестировало в украинский оборонно-промышленный комплекс 4 млрд. долларов и планирует привлекать еще больше инвестиций от международных партнеров.

Об этом на втором Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2) заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

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«За год мы уже на сегодняшний день инвестировали 4 миллиарда долларов в нашу экономику, в наше производство. Значительная часть — это инвестиции именно в военную технику и в развитие военной техники. На сегодняшний день мы будем только увеличивать этот показатель, потому что бюджет, который уже сейчас мы получили до конца года, почти весь он будет направлен на собственное производство. Поэтому мы и приглашаем наших иностранных партнеров, приглашаем иностранное производство, иностранный бизнес приобщаться ко всем нашим проектам», — подчеркнул он.

Как добавил Клименков, «у нас есть работающая модель, мы называем это Danish Model, она уже является инвестицией». Также замороженные активы от страны-агрессора направляются на производство, добавил он.

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Замминистра отметил, что совместно с Генштабом ВСУ продолжается работа по определению приоритетов в инвестировании ОПК на ближайшие годы.

Мы приоритизируем не на один, не на два, а на несколько лет. То есть мы уже должны видеть, что мы будем и где мы будем с нашей оборонной индустрией, с нашими инвестициями через 5 и 10 лет. Потому что мы не стоим на месте, нужно развиваться, нужно такой план уже иметь", — подчеркнул Клименков.

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Как сообщалось, первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1) прошел в Киеве в сентябре прошлого года. Он объединил 252 компании производителей вооружений и военной техники из более чем 30 стран. В мероприятии приняли участие производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы сложных технологий из государств-партнеров.

Укрінформ По материалам:

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