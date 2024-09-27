Минобороны предлагает разрешить становиться на военный учет онлайн — Finance.ua

Минобороны предлагает разрешить становиться на военный учет онлайн Сегодня 10:32 — Личные финансы

Минобороны предлагает разрешить становиться на военный учет онлайн

Министерство обороны разработало законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на военный учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Соответствующий проект закона „О внесении изменений в Закон Украины „О воинской обязанности и военной службе“ об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общей подготовки“ одобрен на очередном заседании Кабинета Министров Украины» , — сказано в сообщении.

Что предлагают в Минобороны

Планируется разрешить становиться на военный учет призывников и уточнять персональные данные по электронной идентификации в сервисе «Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста».

Кроме того, планируется ликвидировать комиссии для взятия на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет.

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Предполагается, что граждане, получающие высшее образование, будут проходить медицинское освидетельствование перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

Также будут уточнены положения о военном учете женщин, которые изъявили желание проходить базовую военную службу — непосредственно перед направлением на такую ​​службу по их желанию они будут браться на военный учет призывников. После завершения базовой военной службы они будут браться на военный учет военнообязанных.

Справка Finance.ua:

в ближайшее время в Резерв+ появится возможность автоматического изменения регистрации, автоматического обновления данных для тех, кто имеет отсрочку, и функция рекрутинга;

Министерство обороны Украины планирует осенью этого года запустить в приложении Резерв+ функцию онлайн-рекрутинга;



у Минобороны есть идея сделать приложение «Резерв+» онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК, можно было получить через приложение. В частности, планируется, чтобы через приложение можно было оформлять отсрочку многодетных семей и студентов.



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